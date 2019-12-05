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В работе Facebook произошел глобальный сбой: что об этом известно
Социальная сеть Facebook, которая выходила из строя два раза в течение трех дней в конце ноября, опять работает со сбоем. Так, в ночь на четверг с неисправностями детища Цукерберга столкнулись пользователи во многих странах мира.
Это следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Неполадки в работе социальной сети стали наблюдаться после полуночи в четверг.
Основные жалобы поступили из Мехико, а также восточного и западного побережья США. О сбое также писали жители Лондона, Манчестера, Парижа, Мадрида и Афин. О сбое Facebook в Украине пока что не сообщали.
По данным Downdetector, примерно 49% пользователей Facebook жалуются на сбои в работе новостной ленты, еще 29% испытывают проблемы со входом в свои аккаунты, а около 21% пользователей сообщили о полном отключении социальной сети.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в конце ноября вместе с Facebook «осечку дал» и связанный с ним сервис Instagram. Согласно данным сайта Downdetector, большая часть людей не могла загрузить фотографии или читать информацию.
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