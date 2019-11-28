- 21:11 Скандальный экс-нардеп в прямом эфире призвал публично повесить бывших руководителей Украины
- 21:03 В Одессе иностранец сломал ноги, убегая от полиции
- 20:59 «Мальме» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
- 20:43 Уже никто никуда не летит: аэропорт Харькова отменяет рейсы из-за тумана
- 20:37 Дело Головина: экс-начальника одесской полиции оставили под домашним арестом
- 20:25 "Пуму" оставили под стражей: Инна Грищенко заявила о давлении на ее мужа
- 20:24 Эксперт назвал очередным «пшиком» легализацию казино без международной стандартизации
- 20:23 «Уже было несколько раз»: Потап рассказал о тайных свадьбах с Каменских
- 20:22 Где смотреть онлайн «Мальме» — «Динамо»: расписание трансляций матча Лиги Европы
- 20:16 Покупать или нет: гороскоп на «черную пятницу» для всех знаков Зодиака
- 20:13 Instagram засбоил вслед за Facebook
- 20:00 Прокуратура хочет за Альперина залог в 280 миллионов
Instagram засбоил вслед за Facebook
В четверг, 28 ноября, пользователи Instagram сообщили о сбое в работе социальной сети. Ранее о сбое сообщили пользователи Facebook.
Согласно данным сайта Downdetector, большая часть людей не может загрузить фотографии или читать информацию. 17% не могут войти в свой аккаунт, 9% не могут делать заметки.
Интерактивная карта сбоев показывает, что соцсеть работает со сбоями во многих регионах мира. Наибольшие проблемы в западной Европе и на восточном побережье Америки.
Напомним, на прошлой неделе пользователи Instagram и Facebook жаловались на сбой в работе социальных сетей. Также не работал Telegram.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Хозяин три дня искал провалившуюся в нору собаку и разрыдался, когда нашел ее: видео растрогало сеть
Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...