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Наука и технологии

Instagram засбоил вслед за Facebook

20:13 28 ноября 2019 45
Instagram
Инф. «ФАКТОВ»

В четверг, 28 ноября, пользователи Instagram сообщили о сбое в работе социальной сети. Ранее о сбое сообщили пользователи Facebook.

Согласно данным сайта Downdetector, большая часть людей не может загрузить фотографии или читать информацию. 17% не могут войти в свой аккаунт, 9% не могут делать заметки.

Интерактивная карта сбоев показывает, что соцсеть работает со сбоями во многих регионах мира. Наибольшие проблемы в западной Европе и на восточном побережье Америки.

Напомним, на прошлой неделе пользователи Instagram и Facebook жаловались на сбой в работе социальных сетей. Также не работал Telegram.

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