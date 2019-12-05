Обещают летальное вооружение: в США рассказали о миллионах долларов помощи Украине

Мир

Находящийся под угрозой импичмента президент США Дональд Трамп, похоже, решил изменить свое отношение к предоставлению военной помощи Украине и готов выделить нашей стране 250 млн долларов на проекты в области безопасности и обороны.

Об этом пишет Defense News.

Издание отмечает, что именно такую сумму Трамп будет предлагать в проекте бюджета на 2021 финансовый год.

«Если Конгресс утвердит и выделит ассигнования, мы продолжим это. Мы предполагаем дальнейшее предоставление летальной помощи Украине», — отметил заместитель министра обороны США Джон Руд.

При этом автор статьи с удивлением отмечает необычность такого шага: подобные объявления делаются перед официальным представлением проекта бюджета Белым домом, как правило, в феврале-марте.

Разгадка «поспешности» президента США, очевидно, в том, что как раз задержка выплаты военной помощи США Украине стала поводом для начала процедуры импичмента Дональда Трампа Палатой представителей американского Конгресса.

В частности, во время открытых слушаний по делу об импичменте посол США в Евросоюзе Гордон Сондленд заявил, что замораживание военной помощи для Украины со стороны США было по указанию Трампа, который требовал начать дело против бывшего вице-премьера Джо Байдена. Тогда Украина «недополучила» более 35 миллионов долларов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», США заявили о возможности увеличить денежную помощь Украине в 2020 году, однако за счет сокращения ассигнований на взносы в Североатлантический альянс (НАТО). Одновременно с Украиной увеличение финансирования пообещали Грузии. Новую формулу распределения расходов согласовали все страны-члены НАТО.

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