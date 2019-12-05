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Зеленского будут заставлять: появился прогноз о встрече нормандской четверки
На предстоящей встрече в Париже 9 декабря лидеры Германии, Франции и России вынудят президента Украины Владимира Зеленского принять условия формулы Штайнмайера, согласовать сроки выполнения Минских договоренностей без деоккупации. Об этом в интервью «ФАКТАМ» рассказал эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля.
По его мнению, будет принуждение Украины к тому, чтобы Киев официально озвучил свою приверженность Минским соглашениям.
«Это будет интерпретироваться, чтобы Зеленский отказался и от идей о выходе из Минских соглашений, и от своего нежелания относительно закрепления особого статуса на постоянной основе в Конституции, и от много чего другого», — уточнил Воля.
По словам эксперта, в России этот результат преподнесут так, что это заслуга Путина вместе с Меркель и Макроном.
При этом Воля считает, что на самом деле все будет совсем иначе. По его мнению, Зеленский вынужден будет сказать общую фразу о том, что Украина привержена Минским соглашениям.
«Если он скажет иное, взрыва не произойдет, мир на этом не закончится. Будет, конечно, информационная бомба — и тогда Зеленский заработает позитивные баллы у себя в стране, как минимум. Правда, часть электората к нему станет относиться более благосклонно, а часть он потеряет, но это не столь важно», — добавил аналитик.
Напомним, Воля также не исключает, что на саммите в Париже, между лидерами стран «нормандской четверки» могут быть достигнуты новые договоренности.
Полный текст интервью с экспертом «Вернет ли Украина Донбасс? Чего ждать от встречи Зеленского с Путиным» читайте на сайте «ФАКТОВ».
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