Эмма Стоун выходит замуж: первое фото с помолвки

Шоу-бизнес

31-летняя американская актриса Эмма Стоун, обладательница премии «Оскар» и звезда фильмов «Ла-Ла Ленд», «Бердмэн», «Отличница легкого поведения», выходит замуж. Ее избранником стал 34-летний режиссер-телевизионщик Дэйв МакГэри. Их роман начался в декабре 2016 года. До этого Стоун встречалась со своим партнером по фильму «Новый Человек-паук» Эндрю Гарфилдом.

Пара опубликовала в Instagram первую фотографию со своей помолвки, на которой Эмма гордо демонстрирует подаренное женихом необычное кольцо с большой жемчужиной, окруженной бриллиантами.

Ранее в интервью журналу Elle Эмма, которая в 2017 году была названа самой высокооплачиваемой актрисой мира, говорила, что ее взгляды на брак изменились. По ее словам, когда она была подростком, она была уверена, что никогда не выйдет замуж и никогда не заведет детей. Но теперь она стала старше и хочет иметь семью.

В настоящее время Эмма снимается в роли Круэллы Де Виль в фильме-римейке знаменитого диснеевского мультфильма «101 далматинец».

Ранее, как сообщали «ФАКТЫ», вышла замуж актриса Дженнифер Лоуренс.



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