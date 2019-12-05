Шоу-бизнес

«Если надо будет, заберем Одессу»: сеть возмущена из-за концерта российской блатной группы "Воровайки" в Украине

Скандальная российская группа «Воровайки», исполняющая блатную музыку вроде «Хоп, мусорок» и открыто поддерживающая агрессию РФ, собралась с концертами в Украину. Появились афиши выступлений в Киеве, Одессе, Харькове и Николаеве в феврале 2020 года. Особо циничным является концерт «Вороваек» на улице Героев Небесной Сотни в Киеве. Тех самых «артисток», которые своим «творчеством» оскорбляют украинцев, пренебрежительно высказываются и грозят «отобрать Одессу» в одной из своих песен:

«Курица — не птица, х#хлы — не заграница

Крым теперь ночами Порошенко снится

Курица — не птица, х#хлы — не заграница

Пусть поют и пляшут умца-ламца-дрица

Севастополь славный, колыбель для флота

Защищали город войны и босота

Смелости нам хватит, хватит интересу

Если будет надо, заберем Одессу

А у них в почете денежки, да сало

Как же жить чубатым — стало денег мало

Тимошенко Петьке не была зазнобой

Сиськами к Европе, к Порошенко — ж#пой."

Концерты возмутили многих украинцев, свои позицию они активно высказывают в сети и просят СБУ обратить вниманием на приезд в Украину любимой группы Захарченко.

«11 февраля 2020 в Международном центре культуры и искусств (рядом с аллеей Героев Небесной сотни) состоится концерт российской тюремной группы „Воровайки“. Это те, которые „Хоп, мусорок!“ Не знаю, это „культура“ или „искусство“, но у этого зэковского коллектива есть и сугубо политические композиции. Уважаемая, Служба безопасности Украины! Кажется, это ваши клиенты», — пишет журналист Егор Чечеринда.

Также пользователи сети задаются вопросом: а кто вообще пригласил эту группу выступать в Украине?

На данный момент продажа билетов на концерт «Вороваек» в Киеве приостановлена. А вот в Одессе все еще продаются.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Украину не пустили известного российского актера Николая Иванова. Он посещал оккупированный Крым, нарушая законы Украины.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter