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В Херсоне оштрафовали водителя "скорой", который ждал врачей под подъездом пациента, как того требует инструкция
В Херсоне патрульные полицейские оштрафовали водителя машины «скорой помощи», который ожидал медиков у подъезда многоквартирного дома, когда те находились у больного. Об этом в Facebook сообщил Сергей Ильин.
Инцидент произошел вечером 3 декабря. «Скорая помощь» приехала на вызов по адресу ул. Тарле 16, корпус 2.
«Предполагаемый диагноз инсульт. Медики отправились к пациенту. Машина скорой помощи ожидает возле подъезда. Как того требует инструкция. В машине находится аппаратура, которая может понадобиться для спасения жизни пациента», — пишет Ильин.
В это время во двор, заставленный машинами, заехал микроавтобус «Фольксваген» и водитель потребовал убрать с его пути автомобиль скорой помощи, так как он не может проехать.
Между двумя водителями возникла перепалка. В результате была вызвана полиция, сотрудник которой составил протокол об административном нарушении на водителя «скорой помощи».
«Никакие доводы медиков скорой помощи, о том что они приехали на вызов, что их автомобиль не может кататься по дворам, пока они у пациента, что это вопрос не только инструкций, но жизни и смерти. Разбор, казалось бы, простой ситуации занял 3 часа.
В сети возмутились, но не удивились таким действиям со стороны полицейских.
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