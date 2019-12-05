Происшествия

В Херсоне оштрафовали водителя "скорой", который ждал врачей под подъездом пациента, как того требует инструкция

В Херсоне патрульные полицейские оштрафовали водителя машины «скорой помощи», который ожидал медиков у подъезда многоквартирного дома, когда те находились у больного. Об этом в Facebook сообщил Сергей Ильин.

Инцидент произошел вечером 3 декабря. «Скорая помощь» приехала на вызов по адресу ул. Тарле 16, корпус 2.

«Предполагаемый диагноз инсульт. Медики отправились к пациенту. Машина скорой помощи ожидает возле подъезда. Как того требует инструкция. В машине находится аппаратура, которая может понадобиться для спасения жизни пациента», — пишет Ильин.

В это время во двор, заставленный машинами, заехал микроавтобус «Фольксваген» и водитель потребовал убрать с его пути автомобиль скорой помощи, так как он не может проехать.

Между двумя водителями возникла перепалка. В результате была вызвана полиция, сотрудник которой составил протокол об административном нарушении на водителя «скорой помощи».

«Никакие доводы медиков скорой помощи, о том что они приехали на вызов, что их автомобиль не может кататься по дворам, пока они у пациента, что это вопрос не только инструкций, но жизни и смерти. Разбор, казалось бы, простой ситуации занял 3 часа. Т. е. медики, которые должны были спасать жизни, 3 часа объясняли элементарные вещи полиции», — пишет Ильин.

В сети возмутились, но не удивились таким действиям со стороны полицейских.

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