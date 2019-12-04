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"Не хочу, чтобы жена работала в Польше": полиция Львова показала самые курьезные вызовы
В патрульной полиции Львовской области области рассказали, с какими вызовами и обращениями жителей им приходится работать. Напомним, на днях во Львове, двое подростков обстреляли окна жилого дома.
Руководитель пресс-службы Екатерина Рыбий опубликовала в Facebook несколько примеров обращений, которые поступают на спецлинию «102».
По ее словам, был вызов о семейном конфликте и женщина, открыв дверь патрульным, сообщила, что мужа нет дома, он поздно приходит и не выполняет свой супружеский долг. Патрульные должны или сами это сделать, или его заставить.
Люди звонят по поводу того, что соседи бьют чем-то острым через стенку «прямо в область сердца», о том, что по улице кто-то нес костюм панды. Кто-то высказал предположение, что по названному им адресу должно быть нарушение тишины. Кому-то непонятна реклама на доме в американском стиле. Одна женщина недовольна тем, что к ней пришли собирать деньги на церковь, но колядуют неумело. А мужчина обращается в полицию с тем, что не хочет, чтобы его жена работала в Польше.
«Такие вызовы не перестают удивлять одновременно смешить и возмущать. А реагировать надо на все обращения», — пишет полицейская.
Как сообщали «ФАКТЫ», на днях во Львове полицейские задержали мужчину, который избивал женщин на улицах города. А в конце октября полицейские Львова были задействованы в масштабной операции по задержанию наркоторгоцев. Было проведено около сотни обысков, изъято наркотиков на 25 миллионов гривен.
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