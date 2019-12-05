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«Обыкновенное чудо» для тяжелобольных детей
В преддверии новогодних праздников все мечтают о чуде. Особенно дети, проснувшись рано-утром бегут к елке в поисках подарков. Порой детские желания трогают до слез, особенно тех деток, которые лишены любви и заботы родителей, или же тяжело больные ребята, для которых главная мечта — быть здоровыми.
В этом году около 3000 детей будут вынуждены встретить самый радостный праздник года в больницах. Это тяжелобольные дети, дети из отдаленных уголков Украины и воспитанники детских домов, которые могут только мечтать о ярком и незабываемом празднике, аниматорах, а тем более подарках. В больнице каждый день, как правило, похож один на другой. Но даже в таких условиях, несмотря на диагнозы и социальный статус, каждый ребенок заслуживает счастья.
Поверить в мечту и подарить детям чудо решил крупнейший банк страны — ПриватБанк, который запустил самую трогательную благотворительную акцию — «Обыкновенное чудо». Каждый из клиентов учреждения может стать добрым волшебником
Для этого не нужно прикладывать особенных усилий. Владельцы любой карты ПриватБанка, зарегистрированной в гривне, могут зарегистрироваться в акции «Обыкновенное чудо» по финансовому номеру телефона. При оплате покупок картой на благотворительность будет перечисляться одна гривна. Она списывается отдельной транзакцией. К каждой благотворительной гривне еще по одной прибавляют ПриватБанк и его партнер Mastercard. В итоге благодаря неравнодушным людям может накопиться приличная сумма.
Собранные средства будут потрачены на новогодние поздравления детей в больница и детских домах, в самых отдаленных уголках Украины. Добрые волшебники и сказочные аниматоры преподнесут ребятам подарки, помогут окунуться в праздничную атмосферу.
Акция продлится до 31 декабря. А уже 1 января пациенты областных больниц и детских домах будут радоваться и веселиться, распаковывать неожиданные подарки и верить в то, что чудеса все-таки случаются.
Эту акцию ПриватБанк проводит уже три года. В прошлом году было собрано 1 миллион 12 тысяч гривен. Кроме того, банк добавил 2,6 миллиона собственных средств. На эти деньги, кроме подарков, было закуплено необходимое медицинское оборудование и медикаменты, что дало врачам дополнительные возможности в спасении детских жизней.
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