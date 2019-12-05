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Родители-педофилы насиловали свою двухлетнюю дочь и получили пожизненный срок (фото)
Суд американского штата Оклахома вынес приговор 25-летнему Джерраду Коддитнгтону и его 25-летней жене Кристине Нельсон-Коддингтон. Оба получили пожизненное тюремное заключение без права ходатайствовать о досрочном освобождении.
Супруги признаны виновными в «ужасающих преступлениях против детей». Они били, заковывали в наручники и насиловали родную двухлетнюю дочь. А также планировали делать то же самое со своим еще нерожденным вторым ребенком. Об этих извращенных фантазиях они писали онлайн.
Жертвами педофилов, как выяснилось, стали и другие малолетние дети.
Как сообщает издание Metro, супруги, которые были арестованы в июне этого года, признаны виновными по 29 пунктам обвинения (в их числе инцест, изнасилование, производство порнографии с участием детей).
Генеральный прокурор Оклахомы Майк Хантер говорит, что преступления Коддингтонов — худшее из всего, с чем ему доводилось иметь дело. «Эти двое совершали чудовищные акты насилия в отношении невинных детей… Они представляют угрозу для общества», — заявил он.
На преступников, который выкладывали снимки с детской порнографией в сети, удалось выйти благодаря киберполиции и национальному центру, который занимается проблемами пропавших и эксплуатируемых детей.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Киеве разоблачили педофила-насильника, знакомившегося с детьми онлайн.
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