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Родители-педофилы насиловали свою двухлетнюю дочь и получили пожизненный срок (фото)

12:16 5 декабря 2019 974
Коддингтоны
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Суд американского штата Оклахома вынес приговор 25-летнему Джерраду Коддитнгтону и его 25-летней жене Кристине Нельсон-Коддингтон. Оба получили пожизненное тюремное заключение без права ходатайствовать о досрочном освобождении.

Супруги признаны виновными в «ужасающих преступлениях против детей». Они били, заковывали в наручники и насиловали родную двухлетнюю дочь. А также планировали делать то же самое со своим еще нерожденным вторым ребенком. Об этих извращенных фантазиях они писали онлайн.

Жертвами педофилов, как выяснилось, стали и другие малолетние дети.

Как сообщает издание Metro, супруги, которые были арестованы в июне этого года, признаны виновными по 29 пунктам обвинения (в их числе инцест, изнасилование, производство порнографии с участием детей).

Генеральный прокурор Оклахомы Майк Хантер говорит, что преступления Коддингтонов — худшее из всего, с чем ему доводилось иметь дело. «Эти двое совершали чудовищные акты насилия в отношении невинных детей… Они представляют угрозу для общества», — заявил он.

На преступников, который выкладывали снимки с детской порнографией в сети, удалось выйти благодаря киберполиции и национальному центру, который занимается проблемами пропавших и эксплуатируемых детей.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Киеве разоблачили педофила-насильника, знакомившегося с детьми онлайн.

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