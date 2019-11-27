Происшествия

В Киеве разоблачили педофила-насильника, знакомившегося с детьми в интернете (фото)

41-летний киевлянин подозревается в сексуальном насилии над 10-летней школьницей. Ранее сообщалось, что под Одессой педофил, развращавший 10-летнюю девочку, приговорен к пяти годам лишения свободы.

По данным пресс-службы Прокуратуры Киева, следствие установило, что мужчина через социальные сети знакомился с малолетними детьми, добавлялся им в друзья и затем начинал общение. Так, он посылал сообщения сексуального содержания и порнографические фотографии 10-летней школьнице.

После этого мужчина встретился с девочкой, отвел ее в заброшенное недостроенное здание, где насильно совершил над ней действия сексуального характера.

В качестве меры пресечения подозреваемому избрали содержание под стражей в течение двух месяцев.

Ранее сообщалось, что 64-летний продавец киоска периодических изданий развратил 13-летнюю девочку.

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