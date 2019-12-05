Спорт

Назван баснословный гонорар Джошуа за бой-реванш с Руисом (фото)

Стало известно, сколько заработает британец Энтони Джошуа (22 победы, 21 из них — нокаутом, 1 поражение) за бой-реванш против мексиканца Энди Руиса, в котором попробует вернуть себе чемпионские пояса по версиям WBA, IBF, IBO и WBO в супертяжелом весе.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ БОЯ РУИС — ДЖОШУА

Как сообщает портал Heavyweight Boxing, общий гонорар Энтони составит 66 миллионов фунтов стерлингов (почти 87 миллионов долларов). Это означает, что за каждую минуту, проведенную в ринге (в случае, если бой продлится все 12 раундов), Джошуа заработает почти по 2,5 млн в американской валюте.

Отметим, что для Руиса приготовлена гораздо скромнее сумма и составит порядка 20 млн долларов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Руис и Джошуа провели дуэль взглядов в Саудовской Аравии.

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