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Назван баснословный гонорар Джошуа за бой-реванш с Руисом (фото)
Стало известно, сколько заработает британец Энтони Джошуа (22 победы, 21 из них — нокаутом, 1 поражение) за бой-реванш против мексиканца Энди Руиса, в котором попробует вернуть себе чемпионские пояса по версиям WBA, IBF, IBO и WBO в супертяжелом весе.
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ БОЯ РУИС — ДЖОШУА
Как сообщает портал Heavyweight Boxing, общий гонорар Энтони составит 66 миллионов фунтов стерлингов (почти 87 миллионов долларов). Это означает, что за каждую минуту, проведенную в ринге (в случае, если бой продлится все 12 раундов), Джошуа заработает почти по 2,5 млн в американской валюте.
Отметим, что для Руиса приготовлена гораздо скромнее сумма и составит порядка 20 млн долларов.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Руис и Джошуа провели дуэль взглядов в Саудовской Аравии.
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