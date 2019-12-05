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Происшествия

На Крещатике на женщину упали строительные леса: фото с места событий

14:17 5 декабря 2019 437
Крещатик
Инф. «ФАКТОВ»

В четверг, 5 декабря, в центре Киева на женщину упали строительные леса. С травмой головы ее госпитализировали. Ранее похожая ситуация произошла в столице возле метро «Арсенальная».

Как сообщает Киев Оперативный, сегодняшний инцидент случился на Крещатике. Там рабочие разрисовывали фасад здания. Из-за ветра строительные леса сорвались и упали. Одна женщина успела отскочить, а другая получила травму головы и была госпитализирована.

Место проведения работ было ограждено лентой. Но леса, по всей видимости, не были надежно закреплены.

В сети пишут о постоянном несоблюдении техники безопасности при проведении строительных работ.

«ФАКТЫ» писали о трагедии на одесском пляже «Ланжерон», где на ведущемся строительстве у дельфинария «Немо» рухнул башенный кран и причинил смертельные травмы молодому человеку.

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