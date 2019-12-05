Украина

Под Киевом прогремел взрыв в многоэтажке, есть жертвы (фото)

В четверг, 5 декабря, в Ирпене погиб мужчина — по предварительным данным он пытался разобрать взрывоопасный предмет. Ранее в Одессе пьяный мужчина бросил из окна гранату РГД-5 прямо во двор многоэтажного дома.

Как сообщили в полиции Киевской области, погибшего в Ирпене обнаружили в его же квартире соседи и сообщили о чрезвычайном происшествии правоохранителям. В полиции пока что не уточняют, что именно взорвалось — говорят лишь о «неизвестном предмете».

На месте происшествия работает взрывотехническая служба ГУНП в Киевской области. Обстоятельства происшествия устанавливаются, также решается вопрос о правовой квалификации ЧП.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в одном из сел Конотопского района (Сумская область) произошло трагическое происшествие: местный житель обнаружил в своей машине предмет, похожий на гранату. Когда опасную находку осматривал его приятель, граната взорвалась — мужчина скончался по дороге в больницу.

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