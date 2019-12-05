Всем миром: герою «ФАКТОВ» спасателю Сергею Довганю сделали трансплантацию в Минске

Здоровье и медицина

Как уже сообщали «ФАКТЫ», офицеру-спасателю из Винницы Сергею Довганю срочно требовалась трансплантация печени. В Украине сделать такую операцию не было возможности. Помочь согласились белорусские врачи, но трансплантация стоила около 125 тысяч долларов… Конечно, семья офицера не имела таких средств. Однако после публикаций в прессе и соцсетях Сергею стала помогать вся Украина. И чудо произошло!

— В конце октября состояние мужа уже стало сверхтяжелым, — говорит жена Сергея Довганя Татьяна. — Из-за редкого заболевания печень перестала фильтровать кровь. Операция требовалась немедленно. Мы были в растерянности. Вечером, 28 октября, еще обсуждали, что делать, а в семь утра 29 октября раздался телефонный звонок из Минска, и женщина сообщила: «Есть донор! Сегодня до 18:00 вам необходимо быть в Беларуси!» Буквально за десять минут мы собрали сумки и рванули в Киев. И снова чудо — сестра Сергея купила нам последние два билета на ближайший рейс в Минск. Это был наш первый в жизни авиаперелет. Уже вечером добрались до столицы Беларуси — и фактически с самолета Сергей попал на операционный стол. А мы молились и ждали…

Увидев Сергея, старшая медсестра сразу его узнала: «Ой, этот парень из Украины… Слава Богу, что быстро вернулся!» Оперировали мужа около девяти часов. Мы очень благодарны хирургу-трансплантологу Дмитрию Харькову, всей операционной команде, лечащим врачам, руководству Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии. Сейчас Сергей шутит, что привыкает к новой печени, а она к нему!

— Вы знаете, кто стал донором печени?

— Нет. Насколько мне известно, в соответствии с белорусским законодательством обнародовать такую информацию запрещено. Она закрыта даже для пациентов. Лишь один врач пошутил, что у Сергея теперь частично белорусские корни и два дня рождения: один в паспорте, другой — в протоколе операции.

— Чудом стало то, как много людей откликнулись и перечислили для Сергея деньги на трансплантацию…

— В финансовом отделе центра нам сказали, что удивлены, насколько быстро были собраны средства. Это действительно Божье чудо. Первыми оказали помощь виннитчане. Деньги приходили с пожеланиями: «Выздоравливай!», «Держись, друг!», «Веры в победу!» Это очень трогательно! Я благодарна за понимание и поддержку руководителям Винницкой области и города, всему личному составу Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины, благотворительному фонду «Подольская община», словом, всем неравнодушным людям.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как в Турции врачи выполнили перекрестную трансплантацию печени жителю Львова и его жене.

Фото из семейного альбома

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