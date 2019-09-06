Здоровье и медицина

чужого горя не бывает

20 лет спасал людей, а теперь сам нуждается в помощи: винницкому пожарному требуется пересадка печени

Винницкому офицеру-спасателю Сергею Довганю 37 лет. Из них 20 лет жизни он отдал нелегкой службе. От лейтенанта дошел до подполковника службы гражданской защиты и начальника учебного центра. В 2008 году во время катастрофического наводнения в Могилеве-Подольском на юге Винницкой области Сергей с коллегами находился в эпицентре. Был и на тяжелейшем пожаре на складе ветеринарных препаратов в Шаргородском районе, когда отравления получили и спасатели. А теперь молодому офицеру, отцу двоих сыновей, самому нужна срочная медицинская помощь… Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о роженице из Полтавской области, которую спасла пересадка сердца.

— Почти год мы боролись с неизвестной болезнью, — рассказала «ФАКТАМ» жена Сергея Довганя Татьяна. — Врачи подозревали и онкологию, и аутоиммунные изменения в организме… Но диагноз просто выбил почву из-под ног у нас всех. Это синдром Бадда-Киари — очень редкое заболевание, которое сопровождается тромбозом вен печени… Фактически орган уже не фильтрует кровь, поэтому весь организм на грани. За это лето четыре раза откачивали жидкость из легких… Развилось внутреннее кровотечение. Консервативно синдром не лечится. Спасти Сережу может только пересадка печени. И вот наша жизнь теперь проходит лишь в больницах… Винница, Киев, Минск. Круги ада. Помочь нам согласились специалисты центра хирургии, трансплантологии и гематологии в Минске.

Стоимость операции по спасению Сергея — 125 тысяч долларов. Собрать самостоятельно эту сумму мы не сможем, даже если продадим все. Одна лишь надежда на добрых людей. Но время идет… Сережа опять в больнице.

Наши сыновья — 13-летний Назарий и восьмилетний Макар — рисуют пожарные машины и отца в форме, каске, с пожарным рукавом в руках. Сильным, мужественным и смелым. Таким — как он был и есть. Верят, что папа выздоровеет и вновь вернется бескорыстно помогать людям в беде…

Отец Сергея Дмитрий Анатольевич тоже служил в пожарной охране. Но из-за тяжелой формы сахарного диабета был вынужден оставить службу. Коллеги моего мужа из областного главка Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины всегда помогали и помогают нам. Недавно ребята провели областной чемпионат Firefighter combat challenge в поддержку Сергея. Спасибо им большое!

Я никогда ничего не просила у Бога. Только сил и терпения…

Семья Довгань искренне благодарна всем, кто помогал и помогает им в беде. Поддержать Сергея в его борьбе за жизнь можно, перечислив гривни на счет 5168 7427 0199 8167 в «ПриватБанке» на имя Довганя Сергея Дмитриевича. Есть и долларовый счет. Телефон для уточнений (097) 682−87−64.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как в Стамбуле врачи выполнили перекрестную трансплантацию печени Николаю Павливу из Львова и его жене.

Фото из семейного альбома



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