Дожди накроют всю Украину: синоптики дали прогноз погоды на ближайшее время (карты)

Украина

— В ближайшие дни ночью температура будет колебаться от 0 до 6 градусов мороза, днем около 0, а на юге до плюс 9 градусов, — рассказала «ФАКТАМ» заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня. — 8−10 декабря погода изменится, возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем столбики термометров покажут плюс 5. Пока что «погоду делает» атлантический воздух, который будет давать ночью слабый мороз, а днем небольшой плюс. Такая погода сохранится еще следующую неделю, но больше 5 градусов тепла в Украине не ожидается.

В пятницу, 6 декабря, сухо, скорость ветра будет достигать 10 метров в секунду. Днем на западе, севере, востоке и в центре термометры покажут 2 градуса тепла, на юге — до плюс 8.

В субботу, 7 декабря, небольшой дождь возможен в Волынской и Ровенской областях, ожидается порывистый ветер до 8 метров в секунду. Днем на западе и севере — до 3 градусов тепла, на юге — до плюс 9 градусов.

В воскресенье, 8 декабря, небольшие дожди ожидаются в Черниговской, Житомирской, Ровенской, Волынской и Львовской областях, днем возможны сильные порывы ветра до 12 метров в секунду. Днем в Закарпатье, Сумской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях до 2 градусов тепла, на юге — до плюс 8.

В понедельник, 9 декабря, дожди пройдут на западе и севере страны, ожидаются сильные порывы ветра до 10 метров в секунду. Днем на севере и востоке температура воздуха до 3 градусов тепла, на юге — до плюс 10.

Во вторник, 10 декабря, дожди накроют всю Украину, причем на западе и севере они будут сопровождаться мокрым снегом. Днем на севере, востоке 3 градуса тепла, на юге — до плюс 10.

По прогнозу народного синоптика Владимира Деркача, в середине первой декады декабря в Украину придет оттепель.

— Вторая декада декабря будет отличаться нетипично теплой погодой, иногда с небольшими осадками. Только в День святого Николая (19 декабря. — Авт.) немного похолодает. Сначала придут ночные морозы, а потом и дневные, возможны небольшие осадки. Это похолодание продержится до Нового года.

А вот другой народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует:

— С 12 декабря и до конца месяца в Украине ожидаются морозы. Впрочем они не будут сильными, максимум минус 12. И только 24−25 декабря (на католическое Рождество. — Авт.) столбики термометров опустятся до минус 13−15 градусов. В целом, по моим подсчетам, ожидается довольно холодная зима. Весь январь будет морозным, в феврале станет еще холоднее. Температура достигнет отметок минус 18−20 градусов. Снег будет идти постоянно. Долгих периодов оттепели не ожидается. Практически вся зима будет очень снежной.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как в народе определяли, суровой ли будет зима. «Як Введення (4 декабря. — Авт.) мостить мостки, а Микола забиває гвіздки, то люта зима буде».

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