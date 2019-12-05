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Политика

В 2020 году Верховную Раду отправят на стажировку в США

17:49 5 декабря 2019 4
Верховная Рада
Инф. «ФАКТОВ»

В 2020 году большинство народных депутатов сможет пройти обучение по программе Конгресса в Соединенных Штата Америки. Ранее «Школа молодых депутатов», которая была организована в Трускавце, стоила около 10 млн грн. Об учебе в США сообщается на официальной странице партии «Слуга народа» в Facebook.

«Американскому Трускавцу» быть! Уже со следующего года народные депутаты будут проходить специальное обучение в США по программе американского Конгресса «Open World», — говорится в сообщении.

Обучение смогут пройти все нардепы, которые впервые избраны в Раду, а таких в украинском парламенте — более 300 человек.

Заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук отметила, что депутатам будет важно увидеть работу американских институций.

Ранее сообщалось, что некоторые участники тренингов для нардепов в Трускавце вместо занятий ходили в Spa.

Фото: 24 канал

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