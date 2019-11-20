Украина

Стало известно, во сколько обошлось обучение «слуг народа» в Трускавце

Организованная для «слуг народа» Школа молодых депутатов в Трускавце обошлась партии в миллионы гривен. Об этом свидетельствуют данные, поданные политсилой Нацагентству по предотвращению коррупции.

Обучение депутатов длилось неделю — с 28 июля по 4 августа 2019 года. Чтобы привезти новоизбранных парламентариев в Трускавец, партия заплатила 145 тыс. гривен за билеты на поезд. Еще в 1,95 млн гривен обошлось проживание «слуг» в отеле. Для размещения парламентариев был выбран фешенебельный «Риксос», где стоимость номеров стартует от 3600 гривен в сутки.

Наибольшая часть расходов — 5,8 млн гривен — это плата компании «Бальнео-Тур» за организацию семинара. «Киевская школа экономики и менеджмента» представители которой начитывали лекции новоизбранным депутатам, получила 2,09 млн гривен.

Напомним, суть программы депутатского обучения ее составители хранили в тайне. Позднее организаторы признали, что были среди «слуг» люди, которые занятия игнорировали, проводили время в SPA и воспринимали приезд в Трускавец как оплаченный курортный отдых. Политтехнолог, выступавший перед парламентариями, объяснил им, что они — политические никто. Под конец обучения депутатам организовали встречу с президентом Зеленским.

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