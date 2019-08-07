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Некоторые "Слуги народа" вместо тренингов в Трускавце ходили в Spa
В Трускавце, где партия «Слуга народа» организовала «школу молодого депутата» прошедшим в Верховную Раду девятого созыва, были люди, которые не ходили на занятия, а отдыхали в SPA.
Об этом в интервью «Украинской правде» рассказал президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов.
«Были люди, которые пришли в первые два дня и больше не появлялись. Можем анализировать это по „домашкам“. Первое домашнее задание сдали 80%, второе — где-то 72%», — рассказал Милованов, ожидающий сдачи «студентами» третьего задания.
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«Думаю, что мы выдадим 50−60% сертификатов принимавшим участие в тренинге», — отметил он и добавил, что среди «слуг народа» были и те, кто явно показывал, что приехал в Трускавец отдохнуть.
«Были люди, которые ходили в SPA и показывали, что они, в принципе, здесь отдыхают. Такие тоже были. Но подавляющее большинство ходила, процентов где-то 80», — добавил Милованов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», советник президента, политтехнолог Никита Потураев, выступивший с лекцией в Трускавце, рассказал «слугам народа», что они — «политические никто».
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