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Одесситы массово сдают кровь для пострадавших во время масштабного пожара в колледже (фото)

Одесситы откликнулись на призыв медиков, массово прибыли на станцию переливания крови и сдают ее для пострадавших при пожаре 4 декабря в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

«Желающих помочь пострадавшим на пожаре так много, что очередь тянется до первого этажа станции переливания крови в Бисквитном переулке. Искренне горжусь такими украинцами, потому что объединенную нацию сломать невозможно… В регистратуре попросили не сдавать кровь до следующей недели. Дескать, запасов ее сейчас хватает, а принять такую толпу людей физически невозможно», — рассказывает один из добровольных доноров Евгений Лата, в 2014 году снявший документальный фильм об украинских «киборгах».

Известный альпинист и путешественник, Евгений Лата замечает, что в силу специфики своих увлечений многократно сталкивался с несчастными случаями и трагедиями: в горах, пещерах, пожарах и на фронте.

«По моим наблюдениям, в любой трагедии люди делятся на 3 типа. Первые просто продолжают жить, не обращая внимания на несчастье, и радуются, что их обошло стороной. Вторые играют роль экспертов в Facebook. Они „всегда в курсе“ того, кто виноват, кто украл, как спасаться из горящего здания, из-за чего война и пожар. Третьи молча пытаются помочь любым способом, который им по силам», — констатирует Евгений.

А одесситы массово несут к месту ЧП еду и теплые напитки — для спасателей, которые практически не имеют возможности отлучиться с тем, чтобы что-то перекусить. Сейчас они вошли внутрь здания и начали разбирать завалы.

По мнению экспертов Одесской академии строительства и архитектуры, каркас здания в центре Одессы, на пересечении улиц Троицкой и Пушкинской, в котором располагался (по Троицкой, 25) колледж, а также еще 18 учреждений (в основном, за углом, по улице Пушкинской, 37), находится в удовлетворительном состоянии.

«Вместе с тем эксперты заключили, что разбирать здание опасно. Для проведения спасательно-поисковой операции необходимо использовать специальное оборудование, в частности кран», — сообщили в Одесской областной администрации.

Спецотряд спасателей ГСЧС через крышу выгоревшего здания колледжа спустился внутрь для поиска пропавших людей. Для этого задействовали кран, который доставил специалистов на крышу дома.

«Они снабжены инструментами для прохода сквозь завалы. Также сейчас бригада быстрого реагирования Красного Креста обеспечивается всем необходимым. Все службы начеку», — сообщили в Одесской областной администрации.

Чтобы попасть внутрь здания, предварительно были убраны деревянные балки, которые могли в любой момент обрушиться и угрожали жизни спасателей.

В мэрии сообщили, что в настоящий момент городские службы откачивают воду из подвалов разрушенного здания.

«Помпы предоставили „Инфоксводоканал“ и КП „Городские дороги“. Также предоставлен кран со стрелой 48 метров для работы сотрудников ГСЧС», — уточнили в мэрии.

Поисково-спасательная операция продолжается.

Между тем во второй половине дня в четверг, 5 декабря, из стационара выписали трех пострадавших при пожаре в колледже. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета, уточнив, что речь идет о сотруднике ГСЧС, студентке колледжа Анастасия Авдеенко и сотруднице учебного заведения Ирине Кубко.

В то же время, сегодня госпитализирована еще одна пациентка — сотрудница колледжа Анна Волошановская, которая обратилась самостоятельно в городскую клиническую больницу № 10.

«В больницах продолжают получать лечение 26 пациентов: 16 студентов и 4 сотрудника колледжа, а также 6 сотрудников ГСЧС. Все пострадавшие в полном объеме обеспечены необходимой медицинской помощью, лекарствами и препаратами крови», — заявили в мэрии.

Как отмечается, пострадавших будут обеспечивать лекарствами все время периода их пребывания в больницах.

В то же время в тяжелом состоянии находятся четыре человека, пострадавшие во время пожара. Об этом в четверг, 5 декабря, на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций заявил начальник регионального главка ГСЧС Виктор Федорчак. Он отметил, что пострадали 29 человек, из них пятеро пожарных, 15 подростков и 7 человек — персонал колледжа. Ранее «ФАКТЫ» публиковали уточненный список пострадавших во время пожара в колледже.

«В тяжелом состоянии 4 человека, из них один человек — в крайне тяжелом состоянии — прапорщик 7 части. В состоянии средней степени тяжести 22 человека. Два человека направлены на амбулаторное лечение», — сказал Федорчак.

По его словам, здание, в котором располагается колледж, 1914 года постройки. Его стены — каменные, перекрытия деревянные, крыша комбинированная — металлическая и шиферная.

По данным начальника главка, тушение осложнялось быстрым распространением огня, поздним сообщением о возгорании (в момент прибытия пожарных огонь уже охватил 700 кв. метров), большим количеством находящихся внутри людей и постоянным разрушением здания. Кроме того, подъезду спецтехники мешали припаркованные возле здания частные автомобили.

Возгорание произошло в кабинете (№ 9) заведующей отделением экономики указанного учебного заведения. Как предполагается, причина возгорания — аварийная работа электрооборудования.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что после масштабного пожара в Одессе президент Владимир Зеленский потребовал провести проверки в вузах, а также в школах, детсадах, ПТУ. Кроме того, подвергнутся проверкам общежития, учреждения здравоохранения и соцзащиты, транспортные объекты.

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