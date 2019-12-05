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Украина

Украинцы попали в список физлиц, против которых США вводят санкции за киберпреступления

18:20 5 декабря 2019 129
Хакер
Инф. «ФАКТОВ»

Министерство финансов США ввело санкции за киберпреступления. Они применены к семи российским компаниям, а также к физическим лицам. Киберпреступников разоблачают и в Украине — на днях СБУ пресекла деятельность в Киеве мощной ботофермы, работавшей под кураторством ФСБ.

Издание theБабель сообщает, что под санкции США попали «Бизнес-Столица», «Оптима», Evil Corp, «Трейд Инвест», «Вертикаль», «ЦАО — Центр Автообслуживания», «Юником».

Среди физических лиц, против которых США применили санкции, есть также украинцы — это Давид Губерман, Руслан Замулько, Татьяна Шевчук, Максим и Артем Якубцы. Всего в списке — 17 человек. Причина санкций — связь с компанией Evil Corp, которую Минфин США определило как хакерскую группу, нанесшую ущерб на $ 100 млн.

Кроме того, Госдеп США объявил награду в 5 миллионов долларов за помощь в задержании Максима Якубца, которого считают лидером Evil Corp. Его обвиняют в атаках на банковские счета.

Ранее сообщалось, что простое действие поможет защитить аккаунт Telegram от хакеров.

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