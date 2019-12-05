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Политика

В сеть слили переписку в общем чате "слуг народа", из-за которой в Раде подрались депутаты (фото)

18:23 5 декабря 2019 357
верещук
Инф. «ФАКТОВ»

Драка в парламенте между «слугами народа» Максимом Бужанским и Гео Леросом возникла из-за оскорбления женщины, а именно из-за матерного высказывания депутата Лероса в адрес коллеги-парламентария Ирины Верещук. Об этом свидетельствуют скриншоты депутатской переписки, опубликованные в Telegram-канале joker_ukr.

Конфликт возник, когда депутат Верещук попросила коллег в закрытом чате «слуг народа» обходиться без матов. «Если позволите, то просила бы без матов писать, господин Гео», — призвала она. Депутат Лерос, которому было адресовано послание, просьбу проигнорировал и ответил обсценной лексикой.

При личной встрече в сессионном зале Бужанский решил вступиться за Верещук, что и привело к рукоприкладству. Депутат Верещук подтвердила, что потребовала от коллеги Лероса извиниться за грубость. Другие «слуги народа» конфликт комментировали расплывчатыми формулировками, ссылаясь на то, что не разглашают информацию из закрытых чатов.

Напомним, депутатская драка происходила за колоннами в зале. Как свидетельствуют очевидцы, Бужанский буквально «затащил» коллегу за колонны. Депутаты из «Европейской солидарности», сидевшие ближе всего к месту драки, разняли участников конфликта.

Фото скриншот видео Буквы/YouTube

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