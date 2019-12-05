23.76 / 23.98 26.24 / 26.59
Киев: +3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В Раде подрались "слуги народа": в чем причина (видео)

13:17 5 декабря 2019 282
Драка Бужанского и Лероса
Инф. «ФАКТОВ»

В Верховной Раде подрались два народных депутата Украины из монобольшинства — «слуги народа» Максим Бужанский и Гео Лерос. Ранее Бужанский оскорбил журналистку, которая взяла интервью у спикера Рады Дмитрия Разумкова.

Об этом в соцсетях пишет народный депутат Украины из фракции «Европейской солидарности» Ирина Геращенко. По ее словам, Бужанский «затащил» коллегу за колонны. Поскольку это происходило в секторе, где сидят депутаты из «ЕС», то им и пришлось разнимать драчунов.

По некоторым данным, таким образом Бужанский пытался заставить Лероса извиниться за то, что тот обидел женщину — одну из народных депутатов их фракции.

Во время драки спикер Рады Дмитрий Разумков был вынужден прекратить заседание. Видео этого момента опубликовал «Цензор.нет».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сессионном зале выясняли отношения «слуга народа» Николай Тищенко и представитель ОПЗЖ Николай Скорик. Их эмоциональное общение произошло после того, как нардепы не поддержали проект постановления, инициированного Скориком,

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Мать и коляска&nbsp;— стоп-кадр с видео

Задушив ребенка, кот сбежал: стали известны подробности жуткого ЧП под Винницей

гривни

Пенсии и социальные выплаты будут начислять по-новому: что важно знать

В Донецке закрывают «вузы», открытые главарем боевиков Захарченко

В Донецке закрывают "вузы", открытые главарем боевиков Захарченко

ПенсияУкрпошта

Ходить за пенсией к банкомату не придется: в Кабмине приняли важное решение

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер