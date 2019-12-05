Украина

В Раде подрались "слуги народа": в чем причина (видео)

В Верховной Раде подрались два народных депутата Украины из монобольшинства — «слуги народа» Максим Бужанский и Гео Лерос. Ранее Бужанский оскорбил журналистку, которая взяла интервью у спикера Рады Дмитрия Разумкова.

Об этом в соцсетях пишет народный депутат Украины из фракции «Европейской солидарности» Ирина Геращенко. По ее словам, Бужанский «затащил» коллегу за колонны. Поскольку это происходило в секторе, где сидят депутаты из «ЕС», то им и пришлось разнимать драчунов.

По некоторым данным, таким образом Бужанский пытался заставить Лероса извиниться за то, что тот обидел женщину — одну из народных депутатов их фракции.

Во время драки спикер Рады Дмитрий Разумков был вынужден прекратить заседание. Видео этого момента опубликовал «Цензор.нет».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сессионном зале выясняли отношения «слуга народа» Николай Тищенко и представитель ОПЗЖ Николай Скорик. Их эмоциональное общение произошло после того, как нардепы не поддержали проект постановления, инициированного Скориком,

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter