Захваченные россиянами в плен украинские военные моряки получат статус УБД: Рада приняла закон

Украина

Парламент принял в первом чтении законопроект «О внесении изменений в статью 6 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты». Внесенные изменения обеспечивают получение захваченными в плен украинскими моряками статуса участника боевых действий.

Как сообщает Укринформ, законопроект поддержали 319 нардепов — для принятия необходимо не меньше 226 голосов.

«Законопроект предлагает отнести к участникам боевых действий членов экипажей кораблей, катеров, судов обеспечения, самолетов и вертолетов, других лиц, которые, находясь на борту кораблей, катеров, судов обеспечения, самолетов и вертолетов Вооруженных Сил Украины, Государственной пограничной службы Украины и Национальной гвардии Украина, защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины», — сказала Галина Третьякова, председатель комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Он говорит, что нормы законопроекта позволяют получить статус УБД 19 военнослужащим из состава экипажей малых бронированных артиллерийских катеров «Никополь», «Бердянск» и рейдового буксира «Яны Капу», а также шести членам экипажа самолета АН-26, который в 2017 году обстреляли при разведке в районе захваченных Россией платформ в Черном море.

Авторы законопроекта — нардепы фракции «Европейская солидарность».

Ранее сообщалось, что статус участника боевых действий будет предоставлен добровольцам.

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