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Украина

Украинских добровольцев признали участниками боевых действий

12:16 4 декабря 2019 91
Верховная Рада Украины
Инф. «ФАКТОВ»

Верховная Рада Украины утвердила закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников АТО», ранее принятый за основу.

Как сообщает народный депутат Украины Ирина Фриз, 329 парламентариев поддержали законопроект, предоставляющий статус участника боевых действий (УБД) добровольцам.

В документе, в частности, говорится о людях, которые воевали в АТО, как минимум, 30 дней, и выполняли боевые задачи во взаимодействии Вооруженными Силами Украины, Министерством внутренних дел Украины, Национальной полицией, Национальной гвардией Украины, Службой безопасности Украины и другими правоохранительными органами.

Решение о предоставлении статуса УБД будет приниматься межведомственной комиссией, образованной центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере социальной защиты ветеранов войны. Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие с 1 января 2020 года.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», парламент принял постановление «О заявлении Верховной Рады Украины «О первоочередных шагах по обеспечению евроатлантической интеграции Украины — обретении полноправного членства Украины в Организации Североатлантического договора». Заявление поддержали 284 народных депутата

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