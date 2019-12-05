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Спорт

Соперник сборной Украины на Евро-2020 остался без тренера (фото)

21:07 5 декабря 2019 20
Соперник сборной Украины на Евро-2020 остался без тренера (фото)
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Ассистент главного тренера сборной Нидерландов, соперника сборной Украины на Евро-2020, 50-летний Кис ван Вондерен, подал в отставку со своей должности.

Как сообщает сайт zbirna.com, специалист, работавший в штабе национальной команды с марта 2018 года, принял настолько радикальное решение в связи с «невозможностью реализовать свои собственные амбиции».

«Я понял, что больше не удовлетворен своей работой. Решение уйти было трудным, но оно приняти как в моих интересах, так и в интересах сборной. Тянуть больше нельзя было. Это был замечательный период моей жизни, который буду всегда вспоминать с удовольствием», — cказал ван Вондерен, совмещавший свою работу в национальной команде с должностью старшего тренера юношеской команды Нидерландов U-17.

Ван Вондерен работал в штабе Кумана с марта 2018-го

Главный тренер «оранжевых» Рональд Куман спокойно отреагировал на решение своего ассистента и заявил, что до марта следующего года, когда Нидерланды проведут следующий матч, еще остается достаточно времени, чтобы найти замену ван Вондерену.

Напомним, что с Украиной в финальном турнире Евро-2020 Нидерланды сыграют 14 июня в Амстердаме.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в сети вспомнили все голы сборной Украины в отборочном турнире на Евро-2020.

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