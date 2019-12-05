Происшествия

ЧП на Крещатике: момент падения строительных лесов на прохожих попал на видео

В Киеве, благодаря уличным камерам видеонаблюдения, удалось восстановить картину ЧП на Крещатике, когда на женщину обрушились строительные леса.

Видео с уличной камеры опубликовал Киев Оперативный. Запись подтверждает, что в данном случае виновны не погодные факторы и не сильный ветер. Леса рухнули из-за грубого пренебрежения техникой безопасности со стороны рабочих, оформлявших фасад здания. Мастера пытались передвинуть конструкцию, что и привело к ее падению.

Металлическое сооружение рухнуло на двух женщин, проходивших неподалеку. Одной повезло, и она обошлась без серьезных травм, а второй понадобилась госпитализация.

Напомним, ранее в Киеве обрушились стеллажи в супермаркете, чудом не зацепив покупателя. А в 2013 году поход в строительный супермаркет обернулся для семьи киевлян трагедией: на мужчину рухнули стройматериалы с верхней полки стеллажа.

Фото Киев Оперативный/Facebook

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