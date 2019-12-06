Мир

Большая стирка в Китае: шимпанзе научился мастерски полоскать в воде свою одежду (видео)

Освоившие смартфоны шимпанзе, похоже, делают серьезные успех в деле усвоения привычек человека.

Так, 18-летний шимпанзе по кличке Юйхуэй в зоопарке китайского города Чунцин смог освоить нелегкое ремесло прачки.

Об этом пишет британская Daily Mail.

Издание сообщает, что примат долго наблюдал за действиями смотрительницы, и затем смог спокойно воспроизвести ее действия.

На обнародованном видео показано, как шимпанзе натирает щетку мылом и стирает футболку. Когда образовалось достаточно пены, он положил в воду одежду, чтобы прополоскать ее.

После этого Юйхуэй отжал футболку и положил на край валуна. Затем шимпанзе повторил процесс еще несколько раз. Все это время за ним наблюдала его сестра.

Напомним, что не только шимпанзе подражают людям, но иногда происходит и наоборот: «ФАКТЫ» писали, что принц Гарри мастерски станцевал «танец шимпанзе», которому его научила известный приматолог, посол мира ООН и Дама-Командор ордена Британской империи Джейн Гудолл.

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