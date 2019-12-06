23.73 / 23.96 26.22 / 26.57
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Большая стирка в Китае: шимпанзе научился мастерски полоскать в воде свою одежду (видео)

1:55 6 декабря 2019 26
Шипанзе в Китае
Инф. «ФАКТОВ»

Освоившие смартфоны шимпанзе, похоже, делают серьезные успех в деле усвоения привычек человека.

Так, 18-летний шимпанзе по кличке Юйхуэй в зоопарке китайского города Чунцин смог освоить нелегкое ремесло прачки.

Об этом пишет британская Daily Mail.

Издание сообщает, что примат долго наблюдал за действиями смотрительницы, и затем смог спокойно воспроизвести ее действия.

На обнародованном видео показано, как шимпанзе натирает щетку мылом и стирает футболку. Когда образовалось достаточно пены, он положил в воду одежду, чтобы прополоскать ее.

После этого Юйхуэй отжал футболку и положил на край валуна. Затем шимпанзе повторил процесс еще несколько раз. Все это время за ним наблюдала его сестра.

Напомним, что не только шимпанзе подражают людям, но иногда происходит и наоборот: «ФАКТЫ» писали, что принц Гарри мастерски станцевал «танец шимпанзе», которому его научила известный приматолог, посол мира ООН и Дама-Командор ордена Британской империи Джейн Гудолл.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

ПенсияУкрпошта

Ходить за пенсией к банкомату не придется: в Кабмине приняли важное решение

Жанна Фриске с отцом

"Чтоб он сдох": отец Фриске резко ответил Шепелеву

гривни

Пенсии и социальные выплаты будут начислять по-новому: что важно знать

Мать и коляска&nbsp;— стоп-кадр с видео

Задушив ребенка, кот сбежал: стали известны подробности жуткого ЧП под Винницей

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер