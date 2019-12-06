- 02:19 Нужно соглашение: Зеркаль рассказала, как добиться прекращения боевых действий на Донбассе
- 01:55 Большая стирка в Китае: шимпанзе научился мастерски полоскать в воде свою одежду
- 01:30 Сгорел коттедж и два дома: зарядка для смартфона вызвала масштабный пожар
- 00:56 "Але, Кремль на проводе": после Скабеевой Зеленскому "позвонил" известный пранкер
- 00:52 Трагедия в Ровно: из окна при загадочных обстоятельствах выпала мать троих детей
- 05.12 23:57 Обсудили встречу с Путиным в Париже: Зеленский провел телефонный разговор с Макроном
- 05.12 23:25 ЧП в Киеве: псевдоминеры угрожали взорвать станцию метро
- 05.12 23:10 Зеленский поедет в Париж со странной идеей о "муниципальной страже" в ОРДЛО
- 05.12 22:24 В Киеве частично перекроют Северный мост
- 05.12 22:02 Где смотреть онлайн «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: расписание трансляций матча английской премьер-лиги
- 05.12 21:59 ЧП на Крещатике: момент падения строительных лесов на прохожих попал на видео
- 05.12 21:49 Пожар в одесском колледже: нашелся один из пропавших без вести
Большая стирка в Китае: шимпанзе научился мастерски полоскать в воде свою одежду (видео)
Освоившие смартфоны шимпанзе, похоже, делают серьезные успех в деле усвоения привычек человека.
Так, 18-летний шимпанзе по кличке Юйхуэй в зоопарке китайского города Чунцин смог освоить нелегкое ремесло прачки.
Об этом пишет британская Daily Mail.
Издание сообщает, что примат долго наблюдал за действиями смотрительницы, и затем смог спокойно воспроизвести ее действия.
На обнародованном видео показано, как шимпанзе натирает щетку мылом и стирает футболку. Когда образовалось достаточно пены, он положил в воду одежду, чтобы прополоскать ее.
После этого Юйхуэй отжал футболку и положил на край валуна. Затем шимпанзе повторил процесс еще несколько раз. Все это время за ним наблюдала его сестра.
Напомним, что не только шимпанзе подражают людям, но иногда происходит и наоборот: «ФАКТЫ» писали, что принц Гарри мастерски станцевал «танец шимпанзе», которому его научила известный приматолог, посол мира ООН и Дама-Командор ордена Британской империи Джейн Гудолл.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...