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Шоу-бизнес

В Google назвали самые популярные видео года на YouTube

2:55 6 декабря 2019 11
Самые популярные
Инф. «ФАКТОВ»

В преддверии Нового года многие издания и информационные ресурсы подводят итоги прошедших месяцев, составляя различные рейтинги популярности.

Не остаться в стороне от традиции решила и компания Google, представив YouTube Rewind 2019 — подборку самых популярные видео года на YouTube в мире и Украине.

Об этом говорится в пресс-релизе интернет-гиганта.

По мнению экспертов Google, в 2019 году снова наблюдалось влияние латиноамериканских мотивов: пять из десяти самых популярных музыкальных видео года исполняются на испанском языке; при этом первые два видео собрали более 1 млрд просмотров каждое. Кроме того популярные певицы (Ариана Гранде, Билли Айлиш) продолжали трансформировать звучание современной поп-музыки, а K-pop — завоевывать глобальную аудиторию.

Топ-10 музыкальных видео 2019 года в мире

  • ROSALÍA, J Balvin — Con Altura (Official Video) ft. El Guincho
  • Anuel AA, KAROL G — Secreto
  • Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna & J Balvin — China (Video Oficial)
  • Jhay Cortez, J. Balvin, Bad Bunny — No Me Conoce (Remix)
  • Shawn Mendes, Camila Cabello — Señorita
  • Maari 2 — Rowdy Baby (Video Song) | Dhanush, Sai Pallavi | Yuvan Shankar Raja | Balaji Mohan
  • BLACKPINK — 'Kill This Love' M/V
  • Billie Eilish — bad guy
  • Ariana Grande — 7 rings

В первой десятке музыкальных клипов, которые собрали больше всего лайков, 3 видео корейских поп-айдолов и песня на хинди; а больше всего в 2019 году пользователям YouTube понравилась зажигательная Señorita, исполненная в дуэте Шоном Мендесом и Камиллой Кабельо и набравшая более 13 млн лайков.

Топ-10 музыкальных видео, которые собрали больше всего лайков

  • BTS (방탄소년단) '작은것들을위한시(Boy With Luv) feat. Halsey' Official MV
  • BLACKPINK — 'Kill This Love' M/V
  • Billie Eilish — bad guy
  • Lil Nas X — Old Town Road (Official Movie) ft. Billy Ray Cyrus
  • Ariana Grande — 7 rings
  • Lil Dicky — Earth (Official Music Video)
  • Daddy Yankee & Snow — Con Calma (Video Oficial)
  • j-hope 'Chicken Noodle Soup (feat. Becky G)' MV
  • Vaaste Song: Dhvani Bhanushali, Tanishk Bagchi | Nikhil D | Bhushan Kumar | Radhika Rao, Vinay Sapru

Среди авторских видео, которые больше всего понравились зрителям в 2019 году, безусловным лидером стало видео MrBeast — Make This Video The Most Liked Video On Youtube («Сделаем это видео видеороликом с самым большим числом лайков на YouTube») — около 11 млн лайков.

Топ 10 авторских видео, собравших больше всего лайков

  • PewDiePie — Marzia & Felix — Wedding 19.08.2019
  • whinderssonnunes — O DIA EM QUE ASSISTI BIRD BOX
  • Black Gryph0n — ONE GUY, 54 VOICES (With Music!) Drake, TØP, P! ATD, Puth, MCR, Queen — Famous Singer Impressions
  • Nilson Izaias Papinho Oficial — Minha slime deu certo. Consegui desta vez. Realizei meu sonho minhas amigas
  • SethEverman — how to create billie eilish's «bad guy»
  • James Charles — No More Lies
  • Andymation — My BIGGEST Flipbook EVER — The RETURN of Grumpy Cloud
  • A4 — ПОКУПАЮ ВСЁ ЧТО ТЫ МОЖЕШЬ УНЕСТИ ИЗ МАГАЗИНА !
  • shane — Conspiracy Theories with Shane Dawson
  • Что чаще всего смотрели в Украине в 2019 году

Среди музыкальных видео больше всего просмотров в Украине в 2019 году собрал Артур Пирожков с хитом «Зацепила», а вся десятка выглядит так:

Топ-10 музыкальных видео 2019 года в Украине

  • Артур Пирожков — Алкоголичка (Премьера клипа 2019)
  • Время и Стекло — Дим
  • Artik & Asti feat. Артем Качер — Грустный дэнс (Official Video)
  • NK | НАСТЯ КАМЕНСКИХ -- ПOПА КАК У КИМ (OFFICIAL VIDEO)
  • RASA — Пчеловод | ПРЕМЬЕРА КЛИПА 2019
  • GAYAZOV$ BROTHER$ - До встречи на танцполе | Official Video
  • Billie Eilish — bad guy
  • Jerry Heil — #ОХРАНА_ОТМЄНА (LYRIC VIDEO)
  • Тима Белорусских — Витаминка (Премьера официального клипа)

Что касается самых популярных видео этого года на YouTube, то в 2019 лидером стала пародия на хит «Плакала» от популярного украиноязычного канала «Чоткий Паца». В этом году украинские пользователи отдавали предпочтение комедийному и детскому контенту, а также телесериалам и шоу.

Топ-10 самых популярных видео в Украине в 2019 году

  • Фиксики — новые серии — Маскарад (Маскарад, Камень, Светофор, Звезда, Вода, Драгоценность, Телескоп)
  • Я, Ты, Он, Она — Романтическая комедия 2019
  • Жигуль — ПАРОДІЯ | Дима Билан — Молния
  • Маша и Медведь — Ура! Скоро каникулы!
  • Бокс Александр Усик VS Чазз Уизерспун
  • ЧИНИЛЫ И БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ
  • Слуга Народа 3. Выбор — 1 серия | Премьера сериала 2019
  • Колыма — родина нашего страха / Kolyma — Birthplace of Our Fear
  • Холостяк 9 — Выпуск 1 от 08.03.2019

Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одном «сюрпризе», который преподнесла Google в конце года: ее основатели Сергей Брин и Ларри Пейдж оставили свои посты в Alphabet, передав управление Сундару Пичаи.

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