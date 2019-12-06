Шоу-бизнес

В Google назвали самые популярные видео года на YouTube

В преддверии Нового года многие издания и информационные ресурсы подводят итоги прошедших месяцев, составляя различные рейтинги популярности.

Не остаться в стороне от традиции решила и компания Google, представив YouTube Rewind 2019 — подборку самых популярные видео года на YouTube в мире и Украине.

Об этом говорится в пресс-релизе интернет-гиганта.

По мнению экспертов Google, в 2019 году снова наблюдалось влияние латиноамериканских мотивов: пять из десяти самых популярных музыкальных видео года исполняются на испанском языке; при этом первые два видео собрали более 1 млрд просмотров каждое. Кроме того популярные певицы (Ариана Гранде, Билли Айлиш) продолжали трансформировать звучание современной поп-музыки, а K-pop — завоевывать глобальную аудиторию.

Топ-10 музыкальных видео 2019 года в мире

ROSALÍA, J Balvin — Con Altura (Official Video) ft. El Guincho

Anuel AA, KAROL G — Secreto

Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna & J Balvin — China (Video Oficial)

Jhay Cortez, J. Balvin, Bad Bunny — No Me Conoce (Remix)

Shawn Mendes, Camila Cabello — Señorita

Maari 2 — Rowdy Baby (Video Song) | Dhanush, Sai Pallavi | Yuvan Shankar Raja | Balaji Mohan

BLACKPINK — 'Kill This Love' M/V

Billie Eilish — bad guy

Ariana Grande — 7 rings

В первой десятке музыкальных клипов, которые собрали больше всего лайков, 3 видео корейских поп-айдолов и песня на хинди; а больше всего в 2019 году пользователям YouTube понравилась зажигательная Señorita, исполненная в дуэте Шоном Мендесом и Камиллой Кабельо и набравшая более 13 млн лайков.

Топ-10 музыкальных видео, которые собрали больше всего лайков

BTS (방탄소년단) '작은것들을위한시(Boy With Luv) feat. Halsey' Official MV

BLACKPINK — 'Kill This Love' M/V

Billie Eilish — bad guy

Lil Nas X — Old Town Road (Official Movie) ft. Billy Ray Cyrus

Ariana Grande — 7 rings

Lil Dicky — Earth (Official Music Video)

Daddy Yankee & Snow — Con Calma (Video Oficial)

j-hope 'Chicken Noodle Soup (feat. Becky G)' MV

Vaaste Song: Dhvani Bhanushali, Tanishk Bagchi | Nikhil D | Bhushan Kumar | Radhika Rao, Vinay Sapru

Среди авторских видео, которые больше всего понравились зрителям в 2019 году, безусловным лидером стало видео MrBeast — Make This Video The Most Liked Video On Youtube («Сделаем это видео видеороликом с самым большим числом лайков на YouTube») — около 11 млн лайков.

Топ 10 авторских видео, собравших больше всего лайков

PewDiePie — Marzia & Felix — Wedding 19.08.2019

whinderssonnunes — O DIA EM QUE ASSISTI BIRD BOX

Black Gryph0n — ONE GUY, 54 VOICES (With Music!) Drake, TØP, P! ATD, Puth, MCR, Queen — Famous Singer Impressions

Nilson Izaias Papinho Oficial — Minha slime deu certo. Consegui desta vez. Realizei meu sonho minhas amigas

SethEverman — how to create billie eilish's «bad guy»

James Charles — No More Lies

Andymation — My BIGGEST Flipbook EVER — The RETURN of Grumpy Cloud

A4 — ПОКУПАЮ ВСЁ ЧТО ТЫ МОЖЕШЬ УНЕСТИ ИЗ МАГАЗИНА !

shane — Conspiracy Theories with Shane Dawson

Что чаще всего смотрели в Украине в 2019 году

Среди музыкальных видео больше всего просмотров в Украине в 2019 году собрал Артур Пирожков с хитом «Зацепила», а вся десятка выглядит так:

Топ-10 музыкальных видео 2019 года в Украине

Артур Пирожков — Алкоголичка (Премьера клипа 2019)

Время и Стекло — Дим

Artik & Asti feat. Артем Качер — Грустный дэнс (Official Video)

NK | НАСТЯ КАМЕНСКИХ -- ПOПА КАК У КИМ (OFFICIAL VIDEO)

RASA — Пчеловод | ПРЕМЬЕРА КЛИПА 2019

GAYAZOV$ BROTHER$ - До встречи на танцполе | Official Video

Billie Eilish — bad guy

Jerry Heil — #ОХРАНА_ОТМЄНА (LYRIC VIDEO)

Тима Белорусских — Витаминка (Премьера официального клипа)

Что касается самых популярных видео этого года на YouTube, то в 2019 лидером стала пародия на хит «Плакала» от популярного украиноязычного канала «Чоткий Паца». В этом году украинские пользователи отдавали предпочтение комедийному и детскому контенту, а также телесериалам и шоу.

Топ-10 самых популярных видео в Украине в 2019 году

Фиксики — новые серии — Маскарад (Маскарад, Камень, Светофор, Звезда, Вода, Драгоценность, Телескоп)

Я, Ты, Он, Она — Романтическая комедия 2019

Жигуль — ПАРОДІЯ | Дима Билан — Молния

Маша и Медведь — Ура! Скоро каникулы!

Бокс Александр Усик VS Чазз Уизерспун

ЧИНИЛЫ И БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ

Слуга Народа 3. Выбор — 1 серия | Премьера сериала 2019

Колыма — родина нашего страха / Kolyma — Birthplace of Our Fear

Холостяк 9 — Выпуск 1 от 08.03.2019

Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одном «сюрпризе», который преподнесла Google в конце года: ее основатели Сергей Брин и Ларри Пейдж оставили свои посты в Alphabet, передав управление Сундару Пичаи.

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