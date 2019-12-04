Основатели Google Сергей Брин и Ларри Пейдж покидают свои должности: названа причина

Мир

Родившийся в СССР и женившийся второй раз в октябре соучредитель корпорации Google миллиардер Сергей Брин, а также его партнер Ларри Пейдж отказались от руководящих должностей в материнской компании Alphabet. Об этом Брин и Пейдж написали в своем блоге.

Сергей Брин занимал должность президента компании Alphabet, а Ларри Пейдж — пост генерального директора.

Теперь же они передали полный контроль над компанией генеральному директору Google Сундару Пичаи.

«Alphabet и Google больше не нуждаются в двух генеральных директорах и президенте. В дальнейшем Сундар будет генеральным директором и Google, и Alphabet». — написали они.

По словам соучредителей, за два десятилетия компания вполне «развилась и созрела».

При этом Пейдж и Брин пообещали и в дальнейшем принимать в ней активное участие в качестве членов правления и акционеров, а также регулярно общаться с Пичаи — особенно на темы, которыми они увлекаются.

Кроме того, Брин и Пейдж решили оставаться акционерами Alphabet и заседать в совете директоров.

По итогам 2018 года Alphabet стала третьей по рыночной стоимости компанией в мире. Аналитики Bloomberg оценили холдинг в 745 миллиардов долларов. Первые две строчки тогда заняли Amazon и Microsoft, 797 и 789 миллиардов долларов соответственно.

В августе 2015 года Google провел масштабную реструктуризацию: подразделения, занимающиеся разработками, далекими от интернет-бизнеса, были выделены как отдельные компании, и они, наряду с Google, вошли в холдинг Alphabet.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», поисковому сервису Google исполнился 21 год в сентябре. Корпорация Google была основана в 1998 году как учебный проект Ларри Пейджа и Сергея Брина, которые тогда были студентами Стэнфордского университета. Главный домен поисковика google.com был зарегистрирован 15 сентября 1997 года.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter