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РосСМИ впервые показали ядерный чемоданчик Путина в открытом виде
Российские телевизионщики, которые больше всего на свете любят интересоваться событиями в Украине, временно нашли для себя новую интересную тему — так называемый «ядерный чемоданчик» своего президента.
Именно так называется устройство, хранящее коды для приведения в действие ядерного арсенала Российской Федерации, в том числе и знаменитая пусковая кнопка, с помощью которой якобы можно начать мировую войну.
Обычно вся информация о «ядерном чемоданчике» находится под грифом секретности, из-за чего устройство стало героем фольклора и городских легенд.
Но, похоже, удача улыбнулась ведущему программы «Военная приемка» на одном из российских военных пропагандистских телеканалов Алексею Егорову, который показал, как выглядит ядерный чемоданчик в раскрытом виде.
Ядерный чемоданчик впервые показали в открытом виде. На кадрах видно, что кнопка «пуск» выполнена в белом цветеhttps://t.co/ScDdWyf7UT pic.twitter.com/JIKNH2cJ3N— Газета.Ru (@GazetaRu) 5 декабря 2019 г.
Также он рассказал, что несмотря на то, что народная молва связывает ядерный чемоданчик с фигурой главы государства, хранит его военный офицер, причем в его обязанности входит круглосуточно быть поблизости от Верховного главнокомандующего.
Важной составляющей устройства является уникальная флеш-карта. Она выступает в роли одного из ключей, необходимых для разблокировки полного функционала ядерного чемоданчика. Обращает на себя внимание и сама кнопка пуск. Вопреки сложившимся у людей представлениям, она белого, а не красного цвета.
Журналист отметил, что показанному им чемоданчику 50 лет, и у Владимира Путина более современный аналог.
В то же время пользователи Сети едко отметили, что вряд ли путинская версия сильно отличается модернизацией от показанной — учитывая «познания» Путина в современных технологиях, именно такой чемоданчик будет в самый раз.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», РФ постоянно пытается модернизировать свой ядерный потенциал, создавая тем самым угрозу не только для воображаемого противника, но и для своих гражадн. Так, летом текущего года Российского федерального ядерного центра сделало сенсационное признание о том, что 8 августа под Архангельском в Белом море взорвался ядерный реактор, в результате чего погибли пятеро ученых-испытателей.
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