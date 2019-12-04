23.80 / 24.01 26.27 / 26.61
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Зеленский пообщался с главной пропагандисткой Кремля Скабеевой (видео)

20:01 4 декабря 2019 84
эфир на росТВ
Инф. «ФАКТОВ»

Накануне встречи в «нормандском формате» российская пропагандистка Ольга Скабеева, которпая недавно отличилась нелепым фейком о реинтеграции Донбасса, позвонила президенту Украины Владимиру Зеленскому, но разговор не состоялся. Об этом Скабеева рассказала в своей программе «60 минут» на канале «Россия1», рассыпавшись в комплиментах украинскому лидеру.

На ролике, опубликованном на канале YouTube, слышен голос, похожий на Зеленского, который не захотел говорить с пропагандисткой Кремля.

«Я всегда прерываюсь, когда какие-то беседы. Потому что думаю, мало ли, что-то у кого-то случилось и произошло. И, поскольку я понимаю, что у вас ничего не случилось и не произошло, ни с вашими близкими и родными, я тогда, извините, продолжу общение с коллегами», — сказал Зеленский.

Скабеева также заявила, уже после того, как Зеленский положил трубку, что хочет записать с ним интервью, но Офис Зеленского не дает на это согласие.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время саммита «нормандской четверки» планирует решить вопросы окончания войны на Донбассе. В частности, обсудить формат и срок передачи под контроль Украины границы с Россией на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

В Украине предположили, что в Париже между лидерами Украины, Франции, Германии и России будут достигнуты новые договоренности.

Эксклюзивный материал «Вернет ли Украина Донбасс? Чего ждать от встречи Зеленского с Путиным» читайте на сайте «ФАКТОВ».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

гривни

Пенсии и социальные выплаты будут начислять по-новому: что важно знать

Георгий Колдун&nbsp;— выступление

«Не хватало, чтобы мне рассказывали, что делать»: участник «Х-фактора» сделал громкое заявление (фото)

В Донецке закрывают «вузы», открытые главарем боевиков Захарченко

В Донецке закрывают "вузы", открытые главарем боевиков Захарченко

Шайло-Джон и Анджелина

Наконец-то "сменила пол": дочь Джоли и Питта Шайло официально стала Джоном

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер