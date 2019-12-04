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Зеленский пообщался с главной пропагандисткой Кремля Скабеевой (видео)
Накануне встречи в «нормандском формате» российская пропагандистка Ольга Скабеева, которпая недавно отличилась нелепым фейком о реинтеграции Донбасса, позвонила президенту Украины Владимиру Зеленскому, но разговор не состоялся. Об этом Скабеева рассказала в своей программе «60 минут» на канале «Россия1», рассыпавшись в комплиментах украинскому лидеру.
На ролике, опубликованном на канале YouTube, слышен голос, похожий на Зеленского, который не захотел говорить с пропагандисткой Кремля.
«Я всегда прерываюсь, когда какие-то беседы. Потому что думаю, мало ли, что-то у кого-то случилось и произошло. И, поскольку я понимаю, что у вас ничего не случилось и не произошло, ни с вашими близкими и родными, я тогда, извините, продолжу общение с коллегами», — сказал Зеленский.
Скабеева также заявила, уже после того, как Зеленский положил трубку, что хочет записать с ним интервью, но Офис Зеленского не дает на это согласие.
Напомним, президент Владимир Зеленский во время саммита «нормандской четверки» планирует решить вопросы окончания войны на Донбассе. В частности, обсудить формат и срок передачи под контроль Украины границы с Россией на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
В Украине предположили, что в Париже между лидерами Украины, Франции, Германии и России будут достигнуты новые договоренности.
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