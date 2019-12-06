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Мир

Туск предрек Европе "проблемы" в том случае, если она не сможет защитить Украину

5:43 6 декабря 2019 14
Дональд Туск
Инф. «ФАКТОВ»

Избранный недавно лидером Европейской народной партии Дональд Туск, известный своей поддержкой Украины, предрек президенту Франции Эммануэлю Макрону и всей Европе «проблемы» в случае сближения с Россией.

Об этом пишет ТСН со ссылкой на The Guardian.

Экс-президент Европейского Совета уверен, что у Макрона есть все предпосылки стать лидером континентального масштаба и «надеждой на будущее Европы», если он избавится от «очень новых идей и мыслей», в частности относительно НАТО и сближения с Россией.

Последнее, по словам Туска, его вообще «дезориентировало».

В этом контексте новый лидер Европейской народной партии вспомнил об Украине и европейских обязательствах в отношении нее. Основной угрозой политик видит агрессию Кремля, аппетиты которого Украиной не исчерпываются.

«Если мы не сможем защитить Украину от российской агрессии, то это будет проблемой не только для Украины, но и для Европы в целом. Я надеялся, что Эммануэль Макрон будет здесь очень последовательным», — заявил Туск.

Напомним, ранее Дональд Туск назвал Россию «стратегической проблемой Европы». Так Туск отреагировал на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости возобновить диалог с Россией.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном детали предстоящего саммита в нормандском формате, который состоится 9 декабря в Париже.

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