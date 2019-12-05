Сверяли часы: Зеленский провел телефонный разговор с Макроном

Украина

Накануне встречи в нормандском формате в Париже президент Украины Владимир Зеленский обсудил детали саммита с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном.

Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.

Отмечается, что разговор прошел в телефонном режиме.

«Главы государств скоординировали позиции накануне встречи в нормандской формате 9 декабря», — отмечают в пресс-службе Офиса президента.

При этом подробности разговора не уточняются.

Напомним, ранее в Кремле уточнили, что участники саммита в нормандском формате могут принять некий необязывающий документ. По словам пресс-секретаря российского президента Владимира Путина — Дмитрия Пескова — никакого соглашения по итогам встречи не будет. Также Песков заявлял, что Москва испытывает очень сдержанный оптимизм по выстраиванию российско-украинских отношений в связи с предстоящей встречей Владимира Путина и Владимира Зеленского.

В свою очередь, помощник президента Андрей Ермак заявил, что Владимир Зеленский на саммите в Париже выдвинет условия прямых переговоров с ОРДЛО. В частности, он потребует заменить представителей оккупированных районов, которые принимают участие в работе подгрупп ТКГ.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил журналистам, что в СНБО выработали рекомендации президенту Владимиру Зеленскому, готовящемуся к встрече «нормандской четверки» в Париже. В первую очередь будет поднят вопрос возвращения военнопленных. Второй вопросом, который планируется обсудить, это прекращение огня по всей линии фронта на Донбассе. Третьим вопросом будет выработка понимания того, что происходит с украинско-российской границей.

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