23.73 / 23.96 26.22 / 26.57
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Сверяли часы: Зеленский провел телефонный разговор с Макроном

23:57 5 декабря 2019 9
Зеленский и Макрон
Инф. «ФАКТОВ»

Накануне встречи в нормандском формате в Париже президент Украины Владимир Зеленский обсудил детали саммита с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном.

Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.

Отмечается, что разговор прошел в телефонном режиме.

«Главы государств скоординировали позиции накануне встречи в нормандской формате 9 декабря», — отмечают в пресс-службе Офиса президента.

При этом подробности разговора не уточняются.

Напомним, ранее в Кремле уточнили, что участники саммита в нормандском формате могут принять некий необязывающий документ. По словам пресс-секретаря российского президента Владимира Путина — Дмитрия Пескова — никакого соглашения по итогам встречи не будет. Также Песков заявлял, что Москва испытывает очень сдержанный оптимизм по выстраиванию российско-украинских отношений в связи с предстоящей встречей Владимира Путина и Владимира Зеленского.

В свою очередь, помощник президента Андрей Ермак заявил, что Владимир Зеленский на саммите в Париже выдвинет условия прямых переговоров с ОРДЛО. В частности, он потребует заменить представителей оккупированных районов, которые принимают участие в работе подгрупп ТКГ.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил журналистам, что в СНБО выработали рекомендации президенту Владимиру Зеленскому, готовящемуся к встрече «нормандской четверки» в Париже. В первую очередь будет поднят вопрос возвращения военнопленных. Второй вопросом, который планируется обсудить, это прекращение огня по всей линии фронта на Донбассе. Третьим вопросом будет выработка понимания того, что происходит с украинско-российской границей.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

ПенсияУкрпошта

Ходить за пенсией к банкомату не придется: в Кабмине приняли важное решение

Жанна Фриске с отцом

"Чтоб он сдох": отец Фриске резко ответил Шепелеву

Мать и коляска&nbsp;— стоп-кадр с видео

Задушив ребенка, кот сбежал: стали известны подробности жуткого ЧП под Винницей

Меган Маркл

В стиле Санта-Клауса: в сети всплыли архивные фото Меган Маркл в откровенном наряде

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер