Украина

Сразу после принятия Радой законопроекта № 1231 с учетом правок Зеленского Кабмин утвердил постановление о проведении пилотного проекта по верификации.

Его суть — проверка информации на граждан, которая уже содержится в ряде реестров и баз данных. То есть, фактически создается досье на каждого украинца, по которому людей смогут «верифицировать» даже без их ведома, пишет «Страна».

Постановление Кабмина предусматривает верификацию не самих получателей, а пока только данных о них, которые уже содержатся в госреестрах.

«То есть, запускается своего рода подготовительный этап — на каждого украинца соберут досье, и, если он обратится за той же субсидией, то первичный отсев чиновники могут сделать и без участия самого просителя», — говорится в статье.

Фактически так происходит и сейчас, но соцслужба анализирует документы, которые приносит человек (а они не всегда правдивые), или же данные из реестров, к актуальности которых также немало вопросов.

Создание же «единого идентификатора» на каждого украинца., который создается в рамках этого «улучшения» , — это практически готовая шпаргалка и для проверяющих законность получения различных выплат. Ведь, по сути, создается досье на каждого украинца.

Собрать «досье» будет Министерство внутренних дел. Оно получит данные всех реестров (гражданских актов, физлиц-плательщиков налогов, соцстрахования, по образованию и даже по медицине).

Затем эти данные сверят, обращая особое внимание на несовпадения. Государственной миграционной службе поручено по результатам обновить Единый демографический реестр, присвоив каждому проверенному украинцу «уникальный номер».

Методологию проверок будет утверждать МВД, а техническую часть возьмет на себя Министерство цифровой трансформации.

Эксперимент стартует с 20 декабря этого года, а полностью отфильтрованные данные планируется получить к концу апреля следующего года. Электронный сервис идентификации физлиц МВД должен заработать в июне 2020 года.

Проверки в три этапа

Закон о верификации получателей бюджетных выплат предусматривает три этапа проверок — превентивный, поточный и ретроспективный.

Превентивная верификация — это проверки претендентов на бюджетные средства. Она запускается, как только человек обратиться за государственной помощью, и вполне возможна даже без участия самого просителя — по реестрам и электронным базам данных. И, собственно, как раз в этом случае пригодятся «досье» от Авакова.

Но, кроме них, проверяющие могут использовать базы данных по регистрации прав собственности на недвижимость, авто, земельные участки, запрашивать у банков данные по остаткам на счетах и прочее.

Если вы пройдете этот этап, выплаты вам назначат. Но «колпак» не снимут.

Получателя переводят на следующий этап — текущую верификацию. Проверяющие будут мониторить все изменения в жизни человека и решать — по-прежнему ли он имеет право на компенсации от государства. Так, в случае с получателями субсидий особое внимание станут обращать на финансовое положение. Если обнаружится, что ваше благосостояние с момента назначения выплат улучшилось, их могут досрочно отменить.

Тут будут включать фильтры, которые уже используются. Скажем, для субсидиантов критическим является наличие автомобиля не старше 5 лет или покупка дороже 50 тысяч гривен.

Но, если сейчас всего этого нельзя иметь только на момент принятия решения о выделении субсидии, то по новому закону — никогда. То есть, покупка авто во время получения субсидий влечет их отмену.

Третий этап — ретроспективная верификация. Она будет проводиться после завершения периода выплат, в течение последующих трех лет. Если выясниться, что вам платили «зря», всю полученную из бюджета сумму придется вернуть.

Показательно, что проверяющим разрешили использовать, по-сути, все персональные данные украинцев — о наличии земельных участков, недвижимости, авто, о состоянии банковского счета и прочее.

Эти данные собираются сливать в единую базу данных, к которой получат доступ как проверяющие из Минфина, так и местные контролеры. Базу хотят постоянно обновлять, так что чиновникам станет известно даже о несущественном улучшении вашего материального положения. Скажем, о денежном переводе или наследстве. И это может стать поводом для «расследования», по итогам которого есть риск остаться без соцпомощи.

При этом, как отмечает экономист Юрий Гаврилечко, допускается субъективная оценка контролерами вашего права на выплаты, то есть, отменить выплату, а то и повесить на человека долг могут «под настроение».

Тем более, что в законе не предусмотрено никакой ответственности для верификаторов.

«То есть, если обнаружится, что выплаты вам три года назад назначили незаконно, то отвечать будет не тот, кто их назначил, а вы — придется все вернуть. А для чиновников ответственность вообще не прописана. Как и за те случаи, когда, наоборот, человеку отказали, хотя он имел все права на бюджетную компенсацию», — говорит Гаврилечко.

Другой аналитик, Алексей Кущ, считает, что верификация, хотя и предусмотрена для всех получателей бюджетных средств, больше всего ударит по субсидиантам.

«Дело в том, что по другим категориям и так всегда шел жесткий отсев. Скажем, те, кто получают выплаты по инвалидности, ежегодно должны собирать справки, что у них не улучшилось здоровье и т. д. Но по субсидиям, когда начался резкий рост тарифов, государство одно время немного упростило процедуру. Люди ездили в отпуск за границу, делали дорогие ремонты в квартирах и при этом получали субсидию на коммуналку. Поэтому, если начнут копать, то могут выявить 20−30% «незаконных получателей», — считает Алексей Кущ.

«Кого угодно могут поставить „на долг“. Точно так же как в платежках рисуют показатели с потолка, так и будут рисовать основания для взыскания. Ведь за последние три года порядок начисления субсидий изменился не мене четырех раз. И даже если все бумаги оформлены правильно — подвести вас под статью не составит труда», — написал в Facebook эксперт Вячеслав Ильченко.

Он также подсчитал, какие «долги» могут теоретически предъявить субсидиантам.

«Отопительный период у нас 7 месяцев. Средняя платежка 2693,2 гривны, В среднем люди платят порядка 1000 гривен при наличии субсидий. То есть, субсидиарный остаток составляет 1690 гривен. Умножаем — за сезон субсидии предоставляют на 11 851 гривну. За три года эта сумма составит 35 553 гривны. Такой долг не потянет ни одна украинская семья. Соответственно каждый гражданин сейчас находится под дамокловым мечем долговой кабалы», — считает Ильченко.

«Этот закон приведет к хаосу в соцорганах, органах пенсионного фонда и парализует суды», — добавил Кравец.

Непонятно также, какой будет процедура возврата «незаконно полученных» денег, особенно, если человеку особо нечем платить. Но ясно одно — люди будут попросту бояться проверок и лишний раз просить у государства помощи не пойдут.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Кабинет министров Украины согласился с предложением Министерства социальной политики и принял решение «отвязать» пенсии от прожиточного минимума. При этом выплаты будут привязаны к некоей «базовой величине», которая ежегодно будет определяться Кабмином.

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