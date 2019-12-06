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Сдаст ли Зеленский Донбасс: появился прогноз накануне его встречи с Путиным
Итоги нормандской встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина в Париже будут скромными, а конфликт на Донбассе останется замороженным еще несколько лет. Такой прогноз в преддверии нормандского саммита озвучил в интервью «ФАКТАМ» эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля.
По мнению эксперта, Зеленского не смогут принудить на саммите к тому, чтобы «сдать Донбасс», да и формулировка эта слишком драматизированная. Украинский президент вынужден оглядываться на пожелания электората, а потому вряд ли пойдет на явно вредные шаги для Украины.
«Я не думаю, что у него хватит смелости выполнить ту часть соглашений, которая для Украины вредна… Вряд ли Зеленский пойдет на то, чтобы осталась народная милиция, чтобы лидеры сепаратистов участвовали в выборах», — заявил Воля.
Таким образом, по прогнозам эксперта, конфликт на Донбассе останется в том же замороженном состоянии, в котором фактически и находился в последние годы.
«С политической точки зрения, конфликт на Донбассе заморожен четыре года. Да, есть перестрелки, местами активизация, но это конфликт низкой интенсивности, с военной точки зрения. Это такой тлеющий конфликт, нет масштабной войны. И, скорее всего, после нормандской встречи он таким и будет оставаться как минимум еще несколько лет», — убежден эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики.
Почему для Зеленского так важна была встреча с Путиным, сможет ли Россия снять с себя санкции и к чему готовиться населению Донбасса, читайте в интервью Владимира Воли «ФАКТАМ» «Вернет ли Украина Донбасс? Чего ждать от встречи Зеленского с Путиным».
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