Спорт

Экс-супруга Рыжего из «Иванушек» и игрок сборной России объявили о помолвке

34-летняя Мария Григорьева-Апполонова, бывшая супруга Андрея Григорьева-Апполонова, более известного как Рыжий из поп-группы «Иванушки», и 28-летний баскетболист питерского «Зенита» и сборной России Андрей Зубков объявили о помолвке. Соответствующую новость распространил сам форвард, выложив пост в Instagram.

Зубков (кстати, рост спортсмена — 206 см!) написал на английском языке «Вместе навсегда!» и прикрепил фото, на котором он изображен со своей избранницей. При этом Григорьева-Апполонова демонстрирует безымянный палец с обручальным кольцом.

Отметим, что Мария была 16 лет замужем за солистом группы «Иванушки International» Андреем Григорьевым-Апполоновым, но 10 сентября 2019-го пара официально развелась. На аккаунт невесты в Instagram подписано более 700 тыс. человек.

В комментариях под публикацией на новость отреагировала экс-жена киевского динамовца Валентина Белькевича Анна Седокова, которая, как известно, состоит в отношениях с баскетболистом сборной Латвии Янисом Тиммой. «Еееее!!! Позравляем», — написала певица.

Напомним, что в браке с Андреем Григорьевым-Апполоновым у Марии родилось два сына: Ивану сейчас 15 лет, а Арсению — 11. Мальчишки проживают с отцом, который не намерен отдавать их экс-супруге после расставания. Впрочем, пока исполнитель будет уезжать на гастроли, ребята смогут жить у мамы.

Андрей Григорьев-Апполонов с бывшей супругой и детьми

Кстати, два года назад Андрей Зубков сделал предложение своей девушке Дане Борисенко в перерыве матча Евролиги. Возлюбленная спортсмена ответила согласием и приняла кольцо, но позже пара рассталась, и свадьба не состоялась.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футбольный арбитр сделал коллеге предложение руки и сердца прямо перед матчем.

Фото Instagram

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