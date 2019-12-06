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Шоу-бизнес

В стиле Золушки: Яна Рудковская показала огромную живую елку (фото, видео)

11:57 6 декабря 2019 50
Яна Рудковская
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Известная российская бизнесвумен и продюсер Яна Рудковская, которая нашла суррогатную мать для их с Евгением Плющенко ребенка, уже готова к Новому году. До праздника осталось три недели, а ее дом уже украшен. В холле их просторного особняка на Рублевке поставили огромную живую елку. Ее «наряд» разрабатывали ведущие дизайнеры Москвы. В этом году символ Нового года и весь дом Рудковской и Плющенко украсили в стиле сказки про Золушку, которая в некотором смысле напоминает историю самой Яны.

Елка украшена в золотистых оттенках, под деревом — огромные тыквы.

«Так как больше времени не будет, нарядили нашу живую волшебную ёлочку c нашей Лидой Симоновой @lidseventhouse у нас дома уже сейчас. Каждый год — это традиция и разная цветовая и смысловая гамма. В этом году наша тема — Золушка! Получилась сказочная Ёлка», — написала Рудковская под видео.

В такой же стилистике оформлен и большой обеденный стол.

Напомним, бизнесвумен с семьей сейчас снимается в шоу «Яна супер», в котором детально показывает свою жизнь. Она заявила, что их маленькому сыну Александру угрожают расправой. Обеспокоенные родители усилили охрану и обратились в полицию.

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