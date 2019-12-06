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Филиппинец обезглавил женщину и съел ее мозги потому, что она заговорила с ним по-английски (фото)
На филиппинском острове Минданао арестован 21-летний безработный Ллойд Багтонг. Он обвиняется в убийстве незнакомой ему женщины. Парень, как сообщает издание Daily Mail, отрезал голову жертве и съел ее мозги — с гарниром из риса. Полицейским Багтонг заявил, что убил женщину потому, что она обратилась к нему по-английски, а он не мог понять, что она говорит. Это привело его в раздражение. Кроме того, он был пьян и голоден.
Свидетели говорят, что видели женщину и Ллойда, которые куда-то шли вместе. Останки частично одетой жертвы, у которой были связаны руки, были найдены в четырех километрах от дома подозреваемого. Он отрезал голову с помощью мачете (по другим данным — косы) и, завернув в кусок ткани, унес ее домой. После своего жуткого обеда убийца выбросил череп.
Личность убитой установить пока не удалось. Полицейские заняты розыском ее родственников. Следователи считают, что у Ллойда, видимо, проблемы со психикой.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в США мужчина заколол возлюбленную и съел ее мозг.
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