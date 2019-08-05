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Жуткий случай в США: вышедший на свободу мужчина заколол возлюбленную и съел ее мозг (видео)
Ужасный случай произошел в США: 38-летний бывший заключенный Джозеф Оберхансли зарезал свою подругу, 46-летнюю подругу Тэмми Джо Блантон, после чего полакомился ее мозгом, частью сердца и легкого. За эти действия подонок предстанет перед судом, пишет eg. ruсо ссылкой на The Sun.
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Страшные события произошли еще сентябре 2014 года в городе Джефферсонвилл, штат Индиана, однако только сейчас дело дошло до суда. Расчлененное тело Тэмми Джо Блантон обнаружили в ванной ее собственного дома после того, как она перестала появляться на работе. Увиденное шокировало даже бывалых копов.
Рядом с трупом обнаружили части черепа с мозгом, а в мусорке — сковороду и щипцы. Вскоре выяснилось, что электрическим лобзиком убийца вскрыл несчастной череп и живот, а затем приготовил на сковородке кусок мозга, сердца и легкого.
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Достаточно быстро полиция вышла на след маньяка. Им оказался 38-летний Джозеф Оберхансли, который встречался с усопшей. Он уже отбывал тюремное заключение за убийство 17-летней любовницы в 1998 году, однако был освобожден условно-досрочно за хорошее поведение. Поначалу Оберхансли признался в убийстве Тэмми Джо Блантон, однако после этого заявил, что оговорил себя.
В ходе процесса он сообщил, что его девушка «много пила и общалась с извращенцами», что, по-видимому, и послужило причиной ее гибели. Ожидается, что приговор Джозефу Оберхансли будет вынесен 19 августа. Ему грозит пожизненное заключение.
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Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Запорожье мужчина познакомился в парке с женщиной для любовных утех, но в результате отрубил ей голову.
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