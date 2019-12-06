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Происшествия

СБУ задержала хакера, работавшего на Кремль

12:46 6 декабря 2019 170
Задержание
Инф. «ФАКТОВ»

В Днепропетровской области Служба безопасности Украины блокировала деятельность хакерской группировки, которая была организована спецслужбами РФ и причастна к масштабной кибератаке на государственные органы Украины в июле 2019 года. Ранее в Киеве обнаружили ботоферму, работавшую под кураторством ФСБ.

Пресс-служба СБУ сообщает, что российские спецслужбы заказывали группе местных жителей разработку программного обеспечения для поражения компьютеров и получения доступа к хранящейся на них информации. Злоумышленники проводили масштабные рассылки электронной корреспонденции с компьютерными вирусами.

В июле 2019 года хакеры провели кибератаку на госорганы — это было связано с назначением новых руководителей областных администраций, а также с подготовкой к проведению выборов в Верховную Раду Украины. Сотрудники СБУ тогда блокировали эту хакерскую атаку.

Объявлено подозрение одному из участников преступной группировки, устанавливаются ее остальные члены и их российские кураторы.

Ранее сообщалось, что Генштаб РФ наполняет своей информацией даже украинские патриотические группы в соцсетях.

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