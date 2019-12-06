Шоу-бизнес

О таком не говорят: известный телеведущий высказался о болезни Заворотнюк

Известный российский шоумен Гоген Солнцев высказался о болезни больной раком Анасасии Заворотнюк, которой якобы стало лучше. Родные прекрасной няни ее состояние не комментируют. Журналисты пытаются выведать хоть какие-то подробности у медперсонала, подкупая его. Гоген поддержал родных Заворотнюк, ведь он сам стал заложником похожей ситуации. Его жена Катерина также лежит в больнице. Больную женщину сфотографировали и опубликовали снимок в сити.

«Про болячки говорить не очень красиво, это неуместно. Как правило, такие вещи скрывают, как совершенно правильно сделала семья Анастасии Заворотнюк, у которой тоже, насколько я понимаю, есть проблемы со здоровьем», — сказал Солнцев.

Он уверен, что информацию в СМИ «сливают» сами медики за деньги.

«Инициатива была от продажных медработников, которые в самый уязвимый момент Екатерину сфотографировали. Эти фотографии вызвали такой резонанс, что мне пришлось переплачивать тройной билет и лететь за такие деньги в Москву», — добавил он.

Точно также, по его мнению, выдают информацию и про Анастасию Заворотнюк.

Напомним, Петр Чернышев снова вышел на лед и гастролирует с шоу. Недавно он уехал в Беларусь с Татьяной Навкой.

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