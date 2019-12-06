23.62 / 23.86 26.13 / 26.50
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

О таком не говорят: известный телеведущий высказался о болезни Заворотнюк

13:07 6 декабря 2019 386
Анастасия Заворотнюк
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Известный российский шоумен Гоген Солнцев высказался о болезни больной раком Анасасии Заворотнюк, которой якобы стало лучше. Родные прекрасной няни ее состояние не комментируют. Журналисты пытаются выведать хоть какие-то подробности у медперсонала, подкупая его. Гоген поддержал родных Заворотнюк, ведь он сам стал заложником похожей ситуации. Его жена Катерина также лежит в больнице. Больную женщину сфотографировали и опубликовали снимок в сити.

«Про болячки говорить не очень красиво, это неуместно. Как правило, такие вещи скрывают, как совершенно правильно сделала семья Анастасии Заворотнюк, у которой тоже, насколько я понимаю, есть проблемы со здоровьем», — сказал Солнцев.

Он уверен, что информацию в СМИ «сливают» сами медики за деньги.

«Инициатива была от продажных медработников, которые в самый уязвимый момент Екатерину сфотографировали. Эти фотографии вызвали такой резонанс, что мне пришлось переплачивать тройной билет и лететь за такие деньги в Москву», — добавил он.

Точно также, по его мнению, выдают информацию и про Анастасию Заворотнюк.

Напомним, Петр Чернышев снова вышел на лед и гастролирует с шоу. Недавно он уехал в Беларусь с Татьяной Навкой.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

ПенсияУкрпошта

Ходить за пенсией к банкомату не придется: в Кабмине приняли важное решение

Настя и Петр

Анастасии Заворотнюк стало лучше, но появилась новая проблема, — СМИ

Жанна Фриске с отцом

"Чтоб он сдох": отец Фриске резко ответил Шепелеву

Сгоревшее здание колледжа в Одессе

Пожар в одесском колледже: количество пострадавших и пропавших без вести растет (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер