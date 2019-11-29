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Муж больной Заворотнюк уехал из России с другой женщиной

14:28 29 ноября 2019 3171
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Муж больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев, который нашел себе молодую партнершу, уехал из России с другой женщиной. Он отправился в Минск с коллегой и подругой Татьяной Навкой на гастроли. Об этом сообщила сама Татьяна на странице в Instagram. Она также опубликовала несколько фото с партнером и сообщила, что выйдет на лед в паре с Петром в спектакле «Руслан и Людмила».

«Мне особенно приятно привезти своё первое ледовое шоу именно к вам, т.к. часть моей профессиональной истории связана с вашей прекрасной страной… И у меня остались только теплые и приятные воспоминания о том времени!», — написала жена пресс-секретаря Путина.

Напомним, муж Анастасии Заворотнюк решил вернуться на лед, чтобы зарабатывать на лечение жены. Средства с премьерного спектакля в Санкт-Петербурге Навка решила передать семье Заворотнюк.

Родные актрисы, у которой диагностировали рак головного мозга, по-прежнему не комментируют ее состояние. Они лишь опровергают фейковые новости. По последним сообщениям в СМИ, состояние Заворотнюк немного улучшилось.

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Муж больной Заворотнюк уехал из России с другой женщиной

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