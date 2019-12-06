Ни слова о Супрун: команда Зеленского устроила зачистку в Минздраве

Украина

Новая команда, пришедшая в Министерство здравоохранения Украины, попыталась полностью уничтожить на сайте любые упоминания о экс-руководителе Уляне Супрун и том, что было сделано за время, пока она исполняла обязанности министра здравоохранения. Ранее сообщалось, что новая команда Минздрава заставляет уволиться чиновников, занявших свои должности по конкурсу в 2018 году.

Об этом сообщает генеральный директор Директората стратегического планирования и евроинтеграции Минздрава Ирина Литовченко. Она заявила, что до конца года подаст в отставку по причине «ценностных и мировоззренческих разногласий».

«5 декабря почти что госсекретарь Минздрава (документы на ее назначение без испытательного срока уже направлены в Кабмин) позвонила системным администраторам сайта (это одно из государственных предприятий МОЗ) и сказала, что у них есть 5 минут на то, чтобы с сайта исчезли абсолютно все упоминания о предыдущей политической команде — новости, фотографии, видео — абсолютно все. Об этом сразу написали в вотсап группе министерства и проинформировали пресс-службу (то есть меня), как ответственных за контент сайта», — пишет Ирина Литовченко на своей страничке в соцсетях и добавляет, что в первые недели работы нового министра — Зоряны Скалецкой — ее заставляли переписывать все протоколы международных встреч и справки о предварительном сотрудничестве, чтобы нигде не была упомянута фамилии Супрун, «потому, что Зоряна нервничает».

Системные администраторы выполнили поручение, но уже вечером того же дня поступило следующее поручение: разместить в соцсетях сообщение о якобы техническом сбое. Мол, новости с сайта пропали случайно. «Это — откровенная ложь, о которой знает все министерство. Я предупредила, что если они заставляют меня лгать на странице министерства, на своей странице я расскажу правду», — пишет Литовченко и добавляет: «Утром это добили „официальным“ сообщением о технических работах на сайте, которое повесили вчерашней датой. Но в админке видно, что сообщение опубликовано уже после новостей, которые мы вешали на сайт днем (пруф — скрин в комментариях)».

Отреагировала на произошедшее и Ульяна Супрун. «Похоже, политическое руководство пытается не только остановить трансформацию системы здравоохранения, но и стереть воспоминания о работе сотен людей, которые три года работали над созданием новой системы с прозрачными правилами и пациентом в центре внимания», — написала она на своей страничке в Facebook. Впрочем, позже обновила этот пост, отметив, что все материалы вернули обратно на страничку.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине создадут Офис пациента при Министерстве здравоохранения, который возглавит министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.



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