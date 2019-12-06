23.61 / 23.86 26.12 / 26.49
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Ни слова о Супрун: команда Зеленского устроила зачистку в Минздраве

14:03 6 декабря 2019 244
Уляна Супрун
Инф. «ФАКТОВ»

Новая команда, пришедшая в Министерство здравоохранения Украины, попыталась полностью уничтожить на сайте любые упоминания о экс-руководителе Уляне Супрун и том, что было сделано за время, пока она исполняла обязанности министра здравоохранения. Ранее сообщалось, что новая команда Минздрава заставляет уволиться чиновников, занявших свои должности по конкурсу в 2018 году.

Об этом сообщает генеральный директор Директората стратегического планирования и евроинтеграции Минздрава Ирина Литовченко. Она заявила, что до конца года подаст в отставку по причине «ценностных и мировоззренческих разногласий».

«5 декабря почти что госсекретарь Минздрава (документы на ее назначение без испытательного срока уже направлены в Кабмин) позвонила системным администраторам сайта (это одно из государственных предприятий МОЗ) и сказала, что у них есть 5 минут на то, чтобы с сайта исчезли абсолютно все упоминания о предыдущей политической команде — новости, фотографии, видео — абсолютно все. Об этом сразу написали в вотсап группе министерства и проинформировали пресс-службу (то есть меня), как ответственных за контент сайта», — пишет Ирина Литовченко на своей страничке в соцсетях и добавляет, что в первые недели работы нового министра — Зоряны Скалецкой — ее заставляли переписывать все протоколы международных встреч и справки о предварительном сотрудничестве, чтобы нигде не была упомянута фамилии Супрун, «потому, что Зоряна нервничает».

Системные администраторы выполнили поручение, но уже вечером того же дня поступило следующее поручение: разместить в соцсетях сообщение о якобы техническом сбое. Мол, новости с сайта пропали случайно. «Это — откровенная ложь, о которой знает все министерство. Я предупредила, что если они заставляют меня лгать на странице министерства, на своей странице я расскажу правду», — пишет Литовченко и добавляет: «Утром это добили „официальным“ сообщением о технических работах на сайте, которое повесили вчерашней датой. Но в админке видно, что сообщение опубликовано уже после новостей, которые мы вешали на сайт днем (пруф — скрин в комментариях)».

Отреагировала на произошедшее и Ульяна Супрун. «Похоже, политическое руководство пытается не только остановить трансформацию системы здравоохранения, но и стереть воспоминания о работе сотен людей, которые три года работали над созданием новой системы с прозрачными правилами и пациентом в центре внимания», — написала она на своей страничке в Facebook. Впрочем, позже обновила этот пост, отметив, что все материалы вернули обратно на страничку.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине создадут Офис пациента при Министерстве здравоохранения, который возглавит министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Настя и Петр

Анастасии Заворотнюк стало лучше, но появилась новая проблема, — СМИ

ПенсияУкрпошта

Ходить за пенсией к банкомату не придется: в Кабмине приняли важное решение

Жанна Фриске с отцом

"Чтоб он сдох": отец Фриске резко ответил Шепелеву

Сгоревшее здание колледжа в Одессе

Пожар в одесском колледже: количество пострадавших и пропавших без вести растет (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер