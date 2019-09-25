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В Минздраве создадут Офис пациента: чем там будут заниматься
В Украине создадут Офис пациента при Министерстве здравоохранения. Его возглавит министр здравоохранения Зоряна Скалецкая. Об этом на брифинге сообщил ее советник Дмитрий Раимов.
«Офис пациента возглавит непосредственно министр. Когда есть обращение пациента, быстро идет реакция, формируется управленческое решение, министр подписывает. К этому будут привлечены все заместители и советники. Это один из приоритетов», — заявил он.
Чиновник утверждает, что пациентам некуда обращаться в случае нарушения их прав, потому что горячая линия Минздрава не работает, пишет «Украинская правда».
«Не знаю ни одной живой души, которая туда дозвонилась. Звонят в приемную министра, в пресс-службу, но эти звонки никто не обрабатывает», — говорит он.
Раимов заявил, что помещение для Офиса пациента есть, оборудование для «горячей линии» также есть, как и люди в Минздраве. Впрочем, пока непонятно, как с потоком обращений от пациентов будет справляться министр и как она сможет разбираться и подписывать решения отдельно по каждому обращению.
Как писали «ФАКТЫ», недавно новое руководство Минздрава оказалось в центре скандала. В сеть попала информация о том, что новая команда добивается увольнения ряда сотрудников, которые пришли на работу в министерство, когда им руководила Ульяна Супрун. Некоторых сотрудников вынуждают уволиться по собственному желанию, иначе обещают найти другой способ от них избавиться.
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