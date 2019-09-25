Скандал в Минздраве: новая команда министерства увольняет руководителей департаментов

Политика

Новая команда Минздрава добивается увольнения ряда профессионалов, которые пришли на работу в министерство, когда им руководила Ульяна Супрун. Об этом сообщили госслужащие министерства. 24 сентября стартовал аудит всех служащих министерства. Приказ о его проведении подписал госсекретарь министерства Артем Янчук в отсутствие министра Зоряны Скалецкой, которая находилась в Нью-Йорке на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. А двум руководителям директоратов Минздрава уже предложили уволиться. Это гендиректор директората стратегического планирования и евроинтеграции Ирина Литовченко и гендиректор директората медицинских услуг Оксана Сухорукова. Обе победили в конкурсе на свои должности в 2018 году.

Госслужащие обратились к премьер-министру с открытым письмом

В самом Минздраве рассказали, что заместитель министра Михаил Загрийчук якобы предложил Литовченко и Сухоруковой написать заявления по собственному желанию.

Ирина Литовченко подтвердила это, а также сообщила, что не видит со стороны нового руководства желания вести диалог. Писать заявление об увольнении Литовченко отказалась. После этого в министерстве состоялось совещание Михаила Загрийчука с госслужащими двух департаментов. Из стенограммы совещания можно сделать вывод о попытках исполняющего обязанности министра вернуться к устаревшим и уже незаконным методам работы министерства, которые встретили активное сопротивление.

В связи со сложившейся ситуацией государственные служащие Минздрава написали открытое письмо премьер-министру Украины Алексею Гончаруку, в котором предъявляются претензии к Загрийчуку, в отсутствие министра исполняющего ее обязанности. В письме они пожаловались на беспрецедентное давление на госслужащих, а также на то, что в министерстве не подписываются важные документы, из-за чего срываются закупки медикаментов для тяжелобольных украинцев и вакцин. Жалуются сотрудники Минздрава и на полное отсутствие коммуникации с политическим руководством министерства, на остановку реализации многих международных проектов. В письме также говорится о том, что новая команда дезинформирует общественность, перекладывая ответственность за свои решения на плечи госслужащих. В частности, речь идет о решении заместителей и советников Зоряны Скалецкой значительно сократить финансирование на закупку лекарств для орфанных больных в госбюджете на 2020 год, в котором пациентские организации начали обвинять «команду Супрун».

«И. о. министра Михаил Загрийчук в присутствии 50 сотрудников двух директоратов предлагает генеральным директорам покинуть свои должности добровольно, поскольку в команде не нужны государственные служащие, которые имеют собственную профессионально обоснованную позицию и высказывают ее законным способом. В случае отказа нам обещают «найти способ от вас избавиться», — говорится в письме.

Подписанты заявили, что Загрийчук заявил о планах управлять министерством «по понятиям, а не по вашим правилам», попросив Алексея Гончарука выступить арбитром в этом конфликте и защитить команду профессионалов от политического давления.

«Работа фактически парализована последние три с половиной недели»

«Украинцы имеют право знать, что действия руководства внутри министерства кардинально отличаются от того, что попадает в публичные заявления, — написала на своей странице в Facebook Ирина Литовченко. — В первый день работы руководство заявило, что продолжение реформы здравоохранения — приоритет и консолидированная позиция президента Украины, Верховной Рады Украины, правительства и Министерства здравоохранения. В реальности работа министерства фактически парализована последние три с половиной недели».

О давлении на Оксану Сухорукову также сообщила в Facebook известный волонтер Леся Литвинова: «Совершенно прогнозировано Оксане Сухоруковой предложили уволиться. Новая метла — это понятно. Она всегда сначала метет, а потом думает, кем заменить-то. Но не менее прогнозировано практически весь директорат медуслуги решил, что им тоже теперь тут делать нечего. Что тоже вполне понятно — люди шли работать. На вполне понятные участки работы и доверяя друг другу. Смысла оставаться там, где правила игры не озвучены, мало».

«Ни один честный, профессиональный и компетентный человек не должен быть уволен с должности без надлежащих оснований», — так премьер-министр Алексей Гончарук прокомментировал «Украинской правде» сложившуюся ситуацию.

«Сегодня работники Министерства здравоохранения обратились ко мне с открытым письмом, чтобы привлечь внимание к проблемам внутри министерства, — заявил премьер-министр. — Мы внимательно изучаем ситуацию. Я уважаю право на выражение своей позиции каждого работника Минздрава».

Также, по его словам, он не сомневается в профессиональных качествах новой руководительницы министерства Зоряны Скалецкой: «Насколько я знаю, госпожа Скалецкая сейчас в командировке в Нью-Йорке, где участвует в заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Уверен, что после своего возвращения Зоряна найдет пути решения проблемы внутри Минздрава».

Сама Зоряна Скалецкая также отреагировала на открытое письмо своих подчиненных. Министр пообещала, что сразу после возвращения в Украину выслушает заинтересованные стороны и примет решение. Курс реформ будет продолжен, заверила она.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что при Министерстве здравоохранения создадут Офис пациента.

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