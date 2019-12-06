От встречи с Путиным зависит дальнейшее правление Зеленского, — Алексей Арестович

Политика

От Парижского саммита в нормандском формате украинцы ждут многого. Немало людей боится, что новичка в мировой политике украинского президента Владимира Зеленского его более опытные в этом вопросе визави обыграют и смогут заставить выполнить уже согласованные ими решения, принудят Украину к реализации Минских соглашений и «формулы Штайнмайера». Подобное, по мнению украинцев, означает капитуляцию, проигрыш в войне за Донбасс и снятие всех санкций с агрессора — России. Кроме того, главе Украины придется пойти на прямые переговоры с лидерами террористов и сепаратистов и фактически легализовать их в украинском политикуме.

Действительно ли украинцев на этом саммите ждет позорное поражение, «ФАКТАМ» рассказал известный военный эксперт и блогер Алексей Арестович.

— Очень трудно сказать, к чему готовиться. Ведь Зеленский ведет свою политику так, что не знаешь, чего ожидать от его встречи с Путиным, — говорит Арестович. — Могу с уверенностью сказать, что это станет решающим этапом его правления, чтобы там ни было в ближайшие четыре года, и наконец-то определит, кто он для Украины и куда ведет страну. Путин, вероятно, будет подталкивать украинцев к предоставлению Донбассу особого статуса, проведению там выборов и, возможно, разоружению и выводу военных формирований. Я так понимаю, что Украина будет стоять на своем. В любом случае речь идет о том, куда мы сдвинем эту границу: россияне хотят максимума, мы хотим минимума.

— Будет ли Россия в ходе переговоров разыгрывать газовую карту?

— Россия попытается привязать сделку к газу, но не напрямую, а кулуарно. Путин выдвинет какие-то требования, но вряд ли украинской общественности станет об этом известно.

— Как расценивать военные учения в Ростовской области, как попытку давления?

— В Ростовской области россияне регулярно проводят свои учения. Там стоит 150-я дивизия. Я считаю, что Кремль использует это в качестве элемента давления на Зеленского в Париже 9 декабря.

Ранее свое предположение о том, чего ожидать от саммита в Париже, в интервью «ФАКТАМ» высказал эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля. «Думаю, что, скорее всего, будет следующее: этот саммит для президента Зеленского важен, как я сказал, с точки зрения имиджа. По факту он туда приедет, они подпишут общее коммюнике, в котором будут содержатся слишком общие политические формулировки», — отметил Воля.



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