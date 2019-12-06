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Венецианская комиссия разрешила России быть в ПАСЕ
Венецианская комиссия вынесла собственный вердикт по вопросу о возможности признания полномочий депутатов из государства-члена Совета Европы, которое аннексировало часть другой страны. Суть решения — включение в состав РФ аннексированного Крыма еще дает повод лишать российских депутатов участвовать в работе ПАСЕ.
Как сообщает «Европейская правда», вывод был подготовлен по запросу регламентного комитета ПАСЕ, который просил разъяснить, имеет ли Ассамблея право признавать полномочия делегации Госдумы, учитывая то, что в избрании ее депутатов по партийным спискам участвовали избиратели из оккупированного и незаконно аннексированного Крыма. Впрочем, была также отмечена возможность применения других санкций/ограничений в ПАСЕ против депутатов от РФ, избранных по партийным спискам, только лишь из-за факта голосования за них в аннексированном Крыму, причем в отдельных случаях возможно даже полное лишение полномочий всех или части российских делегатов.
Полное содержание решения Венецианской комиссии будет официально обнародовано в понедельник, 9 декабря.
Напомним, летом 2019 года делегация Украины покинула заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы в знак протеста против возвращения в ассамблею делегации России. Вместе с Украиной в знак солидарности работу в сессии ПАСЕ тогда прекратили представители Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии.
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