Отмена госмонополии на производство спирта: как изменятся цены на алкоголь

Деньги

Так уж исторически сложилось, что в Украине довольно большой популярностью пользуются крепкие алкогольные напитки. Большинство из них производится на основе спирта, который до последнего времени выпускался на государственных предприятиях. Однако вскоре ситуация на спиртовом, алкогольном и даже медицинском рынке резко изменится, что может отразиться на стоимости водки и спиртосодержащих лекарств.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом президентский законопроект об отмене государственной монополии на производство спирта с 1 июля 2020 года. Законопроект предполагает, что производством сможет заниматься любая компания, которая получит необходимую лицензию. Для получения лицензии предприятие должно быть оборудовано круглосуточными системами видеонаблюдения за производством и отпуском продукции, а их отключение будет основанием для отзыва лицензии. Сейчас спирт легально производят только заводы ГП «Укрспирт».

Оптовая торговля пищевым спиртом также будет осуществляться по лицензии. Этиловый спирт для медицинских и ветеринарных целей смогут продавать медучреждения и компании зооветеринарной поставки независимо от формы собственности при наличии лицензии. Законопроект также предполагает полную либерализацию экспорта спирта, а его импорт до 1 января 2024 года будет разрешен только уполномоченным Кабмином государственным предприятиям.

Необходимость принятия данного закона президент Украины Владимир Зеленский объяснил резким снижением производства легального пищевого спирта, связанного с сокращением экспорта и ростом теневого оборота. Но как в действительности отразится новый закон на спиртовом и алкогольном рынке?

«Закон не будет способствовать детенизации рынка спирта и алкогольных напитков, — сообщил „ФАКТАМ“ независимый эксперт кандидат экономических наук Александр Хмелевский. - Если не удалось наладить контроль за изготовлением спирта на нескольких десятках государственных предприятий, то на сотнях частных это сделать будет просто невозможно. Частные предприятия также будут производить „левый“ спирт. Будет развиваться и подпольное производство. Часть предпринимателей не захочет тратить средства на лицензии. Я считаю, что, наоборот, теневое производство спирта возрастет».

Эксперты считают, что одного этого закона для детенизации спиртового рынка недостаточно.

«Одного этого закона мало, — сказала «ФАКТАМ» управляющий партнер компании Crane IP Law Firm Елена Полосьмак. — Закон сделает жизнь проще для производителей, которые работали полностью «в белую», не прибегали к схемам или, как минимум, очень хотят от них уйти. Технология производства спирта не является секретной и труднодоступной. Поэтому заинтересованные производители или приобретут государственные предприятия для производства спирта или построят собственные, так как государственные предприятия, в большинстве, надо серьезно модернизировать.

На оборот же спиртных напитков и продажу их без соответствующих лицензий отмена монополии на производство спирта не будет иметь сильного влияния. Для этого необходима скоординированная работа правоохранительных органов, «белых» производителей и дистрибьюторов, изменение системы учета и контроля продукции, например, нанесение цифровых кодов вместо акцизной марки, и контроль за точками продажи", — отметила Полосьмак.

Кстати, весьма любопытно, для чего импорт спирта до 1 января 2024 года разрешили только уполномоченным Кабмином государственным предприятиям и не даст ли это возможность для нездоровой конкуренции или создания коррупционных схем?

«Я считаю, этот шаг приведет не столько к созданию новых коррупционных схем, сколько к продолжению старых, — сообщил „ФАКТАМ“ председатель ОО „Ассоциация политических наук“ Дмитрий Синченко. — Стоит напомнить, что 2024 год — это конец каденции нынешней власти. А это говорит о том, что они не собираются полностью терять теневые доходы от коррупционных схем в данной области, решив сделать такой „сюрприз“ своим преемникам. С другой стороны, это создает риск продолжения подобной „временной“ возможности и после 2024 года, как это было, например, с „временным“ мораторием на продажу земли, который ежегодно продлевали почти два десятилетия».

Но простых людей в первую очередь интересует вопрос, как новый закон скажется на стоимости алкогольных напитков и медикаментов?

«Здоровая конкуренция всегда снижает цены и повышает качество любого товара, — считает Синченко. — Алкогольные напитки и спиртосодержащие медикаменты не смогут стать исключением из этого правила, если только Кабмин не введет какого-либо иного неоправданного регулирования в этой сфере. Например, неоправданным я считаю запрет ввода в эксплуатацию новых объектов производства спирта до 1 июля 2021, ведь это будет сдерживать развитие отрасли и конкуренцию. Хотя даже в таком виде новый закон все равно считаю положительным, если такие запреты не будут продолжаться».

Хотя есть и другие, не рыночные факторы влияния на розничные цены.

«Минимальная отпускная стоимость отдельных алкогольных напитков, среди которых водка, бренди, виски, регулируется государством, — отметила Елена Полосьмак. — Конкуренция в этой индустрии высокая, большая часть объема продаж приходится на сегмент с ценами около минимальных, установленных правительством. Поэтому заметного изменения цен не будет».

Любопытно, а как спиртовая и алкогольная отрасль работают в развитых странах Европы и в Америке?

«Государственная монополия на производство и реализацию алкогольной продукции весьма распространена в мире, — отметил Александр Хмелевский. - В скандинавских странах не только производство, но и розничная реализация алкоголя находится в государственной монополии. В Германии и Франции производство спирта — также государственная монополия. Однако в целях поддержки фермерских хозяйств там государство позволило им производить спирт и даже выделяет субсидии на такие предприятия. Фермерские хозяйства продают спирт государству и контролирует его качество.

В США хотя спирт и производят частные фирмы, однако оптовая торговля и частично розничная осуществляется государственными компаниями. В Канаде в некоторых провинциях также действует госмонополия на реализацию алкоголя. Характерно, что государственные компании в этих странах имеют более высокую доходность по сравнению с частными, притом что цены в них, как правило, ниже", — подчеркнул Хмелевский.

Напомним, в Министерстве экономического развития и торговли Украины подготовили проект правительственного постановления, согласно которому минимальные оптово-отпускные и розничные цены на водку повысятся на 10,7%, на коньяк — на 9,1—9,5%, виски, ром и джин подорожают на 7,3%, а вино — на 7,4—10,2%. На данный момент минимальная розничная цена бутылки водки емкостью 0,5 л составляет 89,4 грн. Цена полулитровой бутылки «трехзвездочного» коньяка — 128,3 грн, «четырехзвездочного» — 139,3 гривни, «пятизвездочного» — 151,7 гривни. В случае принятия правительством предложенного постановления, бутылка водки подорожает почти до 100 грн, а самого дешевого коньяка — до 140 грн.

«ФАКТЫ» также сообщали, что в президентской фракции «Слуга народа» подготовили проект закона, которым предлагается отменить правовые нормы, предусматривающие ответственность за самогоноварение.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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